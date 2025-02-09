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健康網》大吃大喝身材走鐘了？ 營養師2招年後瘦回來
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕春節期間大吃大喝，熱量攝取超多又沒運動，讓體態也「走鐘」？營養師雷小玲於臉書粉專「吃出小齡感 - 雷小玲營養師」發文建議，可以「168間歇性斷食」或「高蛋白低熱量飲食」來調整恢復體態。她提醒，這2種方法都是屬於用較極端的飲食，所以需要嚴格控制熱量，大概1至2週，就可以幫助恢復身材。
●168間歇性斷食：每天進食8小時，空腹16小時（如早上10點到晚上6點進食，之後只喝水或無糖飲料）能夠幫助胰島素降低，提高脂肪代謝。
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●高蛋白低熱量飲食：每公斤體重攝取1.2到1.5g蛋白質，例如50kg的人每日需攝取60至75g蛋白質；並要減少精製糖與過量脂肪，每日熱量控制在1200到1500大卡（依個人需求調整）。
雷小玲補充，上述2種方法可都是屬於用較極端的飲食，熱量控制嚴格，但如果想用均衡飲食恢復體態，也提供一套食譜給民眾參考：
●早餐：燕麥無糖豆漿+水煮蛋+堅果少量+奇異果。
●午餐：糙米飯+烤雞胸肉+燙菠菜+橄欖油涼拌番茄。
●點心：無糖優格+藍莓+杏仁。
●晚餐：煎鮭魚+地瓜+炒綠色蔬菜+味噌湯。
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