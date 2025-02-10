健康網》藕「粉」珍貴 農糧署：12斤蓮藕換1斤蓮藕粉

農糧署指出，約12斤蓮藕，才能製成1斤蓮藕粉，製作過程繁瑣而費工。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藕粉是由蓮藕經乾燥粉碎後製成，含豐富蛋白質、維生素和礦物質等營養，或可替代太白粉勾欠，而市售藕粉有個特色是「不便宜」，平均1公克就新台幣1塊多，農糧署指出，藕粉「珍貴」的原因是約12斤蓮藕，才能製成1斤蓮藕粉，製作過程繁瑣而費工，更凸顯在地純手工藕粉的珍貴。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，藕粉製作從開挖蓮藕開始，接著切開藕節、送至加工廠徹底清洗泥沙後，碾碎成藕漿，藕漿移至濾網上加水搓揉（洗盼），經網目將蓮藕纖維分離，洗出來的蓮藕水則放置水缸靜置沉澱一晚，再反覆倒出濾砂，去除雜質沉澱為濃度高的藕泥。

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農糧署說，當藕泥分裝到大瓷碗後，經刨刀將碗裡粉漿刮成薄片，最後日曬約2天後完成。純正藕粉呈片狀，色澤米白或略帶粉紅色，沖泡後則呈深紅褐色，是正港好味道的象徵。

蓮藕粉製作過程。（取自農糧署臉書）

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