棒球教練車禍腦傷嚴重 佳里奇美3D科技助重生

民和國中棒球教練許几仁（中）上個月在國道發生車禍嚴重腦傷，佳里奇美醫院醫療團隊全力搶救，並以3D科技客製化顱骨，從重度昏迷到目前四肢可以活動、簡單對話。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕民和國中棒球教練許几仁上個月在國道發生車禍嚴重腦傷，佳里奇美醫院醫療團隊全力搶救，並以3D科技客製化顱骨，從重度昏迷到目前四肢可以活動、簡單對話，許母今日哽咽地表達感謝之意。佳里奇美醫院神經外科主治醫師鄭鴻翔表示，許教練不僅奇蹟生還，更逐步恢復健康，未來透過復健等醫療協助，要讓他恢復功能，重返人生與工作。

33歲許几仁今由母親、哥哥陪同出席記者會，佳里奇美醫院院長田宇峯率醫療團隊出席，祝賀許教練經過1個月的救治，順利重生，同時在院內由醫護人員為其慶祝生日。許母與哥哥非常感謝院方醫療團隊全力協助救治，鄭鴻翔也感謝家屬選擇信任醫療團隊並接受手術，驚心動魄的開顱手術完成，為許教練保住生命，術後一周出現奇蹟，從重度昏迷到甦醒。

鄭鴻翔指出，車禍造成的顱骨碎裂範圍廣泛而複雜，若要同時兼顧存活、功能與外觀恢復，必須仰賴高度精準的規劃，在第一次手術前，已先透過3D影像完整重建患者顱骨結構，進一步確認破裂碎骨的範圍，並於手術中逐一移除受損骨塊，為後續重建手術奠定基礎。病人病情逐漸穩定後，再度運用3D模擬，精準劃定顱骨缺損區域，結合3D列印與PEEK（聚醚醚酮）材質設計出專屬的客製化顱骨。

他表示，PEEK材質本身不僅能精準重現眼眶曲線，改善雙眼對稱與外觀，更因其彈性模數接近人類皮質骨，能降低併發症風險。與傳統鈦合金網片相比，PEEK也避免CT與MRI檢查時的金屬假影問題，有助於後續追蹤。雖然價格較高，但目前健保已有條件給付，只要符合適應症並通過審查即可獲得補助。

第二次手術時，更與骨科醫師陳春丞跨科聯手，反覆比對模擬術前的影像，確認重建範圍與骨瓣吻合度，確保手術後能與原有顱骨自然貼合，兼顧腦部保護與外觀對稱，終於順利完成顱骨重建及左側鎖骨手術。

手術前顱骨嚴重破碎（上）、手術後利用3D列印製作PEEK重建顱骨（下）。（記者王涵平翻攝）

