自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

棒球教練車禍腦傷嚴重 佳里奇美3D科技助重生

2025/09/15 12:05

民和國中棒球教練許几仁（中）上個月在國道發生車禍嚴重腦傷，佳里奇美醫院醫療團隊全力搶救，並以3D科技客製化顱骨，從重度昏迷到目前四肢可以活動、簡單對話。（記者王涵平攝）

民和國中棒球教練許几仁（中）上個月在國道發生車禍嚴重腦傷，佳里奇美醫院醫療團隊全力搶救，並以3D科技客製化顱骨，從重度昏迷到目前四肢可以活動、簡單對話。（記者王涵平攝）

〔記者王涵平／台南報導〕民和國中棒球教練許几仁上個月在國道發生車禍嚴重腦傷，佳里奇美醫院醫療團隊全力搶救，並以3D科技客製化顱骨，從重度昏迷到目前四肢可以活動、簡單對話，許母今日哽咽地表達感謝之意。佳里奇美醫院神經外科主治醫師鄭鴻翔表示，許教練不僅奇蹟生還，更逐步恢復健康，未來透過復健等醫療協助，要讓他恢復功能，重返人生與工作。

33歲許几仁今由母親、哥哥陪同出席記者會，佳里奇美醫院院長田宇峯率醫療團隊出席，祝賀許教練經過1個月的救治，順利重生，同時在院內由醫護人員為其慶祝生日。許母與哥哥非常感謝院方醫療團隊全力協助救治，鄭鴻翔也感謝家屬選擇信任醫療團隊並接受手術，驚心動魄的開顱手術完成，為許教練保住生命，術後一周出現奇蹟，從重度昏迷到甦醒。

鄭鴻翔指出，車禍造成的顱骨碎裂範圍廣泛而複雜，若要同時兼顧存活、功能與外觀恢復，必須仰賴高度精準的規劃，在第一次手術前，已先透過3D影像完整重建患者顱骨結構，進一步確認破裂碎骨的範圍，並於手術中逐一移除受損骨塊，為後續重建手術奠定基礎。病人病情逐漸穩定後，再度運用3D模擬，精準劃定顱骨缺損區域，結合3D列印與PEEK（聚醚醚酮）材質設計出專屬的客製化顱骨。

他表示，PEEK材質本身不僅能精準重現眼眶曲線，改善雙眼對稱與外觀，更因其彈性模數接近人類皮質骨，能降低併發症風險。與傳統鈦合金網片相比，PEEK也避免CT與MRI檢查時的金屬假影問題，有助於後續追蹤。雖然價格較高，但目前健保已有條件給付，只要符合適應症並通過審查即可獲得補助。

第二次手術時，更與骨科醫師陳春丞跨科聯手，反覆比對模擬術前的影像，確認重建範圍與骨瓣吻合度，確保手術後能與原有顱骨自然貼合，兼顧腦部保護與外觀對稱，終於順利完成顱骨重建及左側鎖骨手術。

手術前顱骨嚴重破碎（上）、手術後利用3D列印製作PEEK重建顱骨（下）。（記者王涵平翻攝）

手術前顱骨嚴重破碎（上）、手術後利用3D列印製作PEEK重建顱骨（下）。（記者王涵平翻攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中