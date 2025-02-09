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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》腸、胃脹氣不一樣！ 醫師教你秒辨別

2025/02/09 15:27

腸、胃脹氣不一樣！醫師說明，想要最簡單辨別，可以肚臍為基準，若脹氣不適在肚臍上通常是胃脹氣；肚臍以下通常是腸脹氣；情境照。（圖取自shutterstock）

腸、胃脹氣不一樣！醫師說明，想要最簡單辨別，可以肚臍為基準，若脹氣不適在肚臍上通常是胃脹氣；肚臍以下通常是腸脹氣；情境照。（圖取自shutterstock）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，常常脹氣，是胃還是腸道問題呢？」桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，想要最簡單辨別，可以肚臍為基準，若脹氣不適在肚臍上通常是胃脹氣；肚臍以下通常是腸脹氣。

鄭泓志指出，除了看肚臍，腸脹氣跟胃脹氣症狀也不一樣。如果照做以下方法還是無法分辨脹氣，會需要做腸胃鏡的檢查。

腸脹氣：可能伴隨下腹部的不適，並可能有腸鳴音的亢進，再來肛門排氣變多，並在排氣以後脹感減輕，也可能由於腸胃道蠕動緩慢而引發便秘。

胃脹氣：可能伴隨時常打嗝，並在打嗝以後脹感減輕，也會上腹部不適，常伴有反胃噁心的症狀，長期或嚴重脹氣甚至會胃痛，導致食慾不振。

國民健康署指出，想要避免腸胃脹氣，應該避免高脂肪食物，如鹹酥雞、薯條、雞塊這類炸物，或者高油脂的肉類；示意圖。（圖取自photoAC）

國民健康署指出，想要避免腸胃脹氣，應該避免高脂肪食物，如鹹酥雞、薯條、雞塊這類炸物，或者高油脂的肉類；示意圖。（圖取自photoAC）

避開高脂肪、適量攝取、細嚼慢嚥

國民健康署於臉書粉專「食在好健康」發文指出，想要避免腸胃脹氣，應該避免高脂肪食物，如鹹酥雞、薯條、雞塊這類炸物，或者餐點中的三層肉、牛五花、滷肉飯等較高油脂的肉類，都會造成食物滯留在腸胃道的時間較久，容易造成消化不良、脹氣！所以我們不僅在烹調上要選擇少油料理，平常攝取蛋白質時，也記得多按照「豆魚蛋肉」順序並避免高油脂部位。

另外，國健署提醒，記得「適量攝取」是避免脹氣的重要關鍵！除此之外，在進食的時候，每一口多咬幾下，細嚼慢嚥會幫助食物更好消化，而且延長進食時間，也能避免吃太快一下就吃過量。

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