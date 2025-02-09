健康網》免治馬桶用錯恐滲便 醫授3要點使用最「肛」好

醫師分享正確使用免治馬桶3要點，包含水溫適宜、清潔頻率適量、若清潔完不適則可輕抹凡士林避免刺激；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕免治馬桶是現代衛浴的清潔利器！不過痔瘡手術女醫師鍾雲霓表示，近期有臨床案例及研究顯示，若太依賴免治馬桶，過度清潔可能導致肛門乾燥、敏感或不適，或引發不必要的假性便意，甚至輕微滲便等困擾。對此，她分享正確使用免治馬桶3要點，包含水溫適宜、清潔頻率適量、若清潔完不適則可輕抹凡士林避免刺激。

鍾雲霓於臉書粉專「痔瘡手術女醫師-鍾雲霓」發文指出，如果太常使用免治馬桶過度清潔肛門，可能洗去皮膚表面的油脂與保護屏障，導致肛門區域乾燥、敏感甚至不適；過於頻繁地使用水柱灌洗肛門直腸，不僅可能干擾正常排便生態，還可能引發假性便意，引起不必要的便意感；若肛門括約肌較鬆弛，可能導致持續性滲便，病患常誤以為肛門健康出了問題，其實是清潔習慣過當。

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醫師指出，如果太依賴免治馬桶，過度清潔，當肛門括約肌較鬆弛，可能導致持續性滲便；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

使用3要點 只需清洗肛門表面

●水溫調整要適宜：避免水溫過高，尤其在秋冬乾燥季節，過熱的水柱可能破壞皮膚的油脂屏障，增加乾燥及不適感。

●清潔頻率適量：建議只在排便後大致清洗即可。日常無需過多使用水柱清潔，減少不必要的皮膚刺激；清洗時僅需沖洗肛門表面，避免水柱沖入肛門內部或直腸，以免引發過度刺激。

●保護措施可加強：清洗後如感到乾燥或刺癢，可在肛門部位輕薄塗抹凡士林，形成保護層，減少外界刺激。

鍾雲霓總結，再好的工具都可能因為使用不當而帶來其他問題，呼籲民眾還是要有正確概念，好好使用免治馬桶這個「肛門好朋友」。

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