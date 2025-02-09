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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》5食物吃出好心情不疲倦！ 燕麥、黑巧克力上榜

2025/02/09 09:36

營養師提到，黑巧克力濃度越高，色胺酸、鐵、鎂含量越高，適量吃能幫助穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提到，黑巧克力濃度越高，色胺酸、鐵、鎂含量越高，適量吃能幫助穩定情緒；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近總覺得疲倦又沒勁？營養師葉若懿在臉書專頁「葉若懿/Chloe 營養師」發文表示，其實飲食與情緒息息相關，她分享5種「好心情食物」，包含鮭魚、燕麥、優格、酪梨、85%黑巧克力，幫助紓壓並提升活力。另，除了吃對食物，也可透過充足日曬、呼吸放鬆、戶外活動來改善情緒。

●85%黑巧克力：濃度越高，色胺酸、鐵、鎂 含量越高，適量吃能幫助穩定情緒。

●鮭魚：富含Omega-3脂肪酸，有助於穩定情緒，減少焦慮。

●燕麥：含有色胺酸和維生素B6，能幫助提升快樂荷爾蒙「血清素」，讓心情更穩定。

●優格：內含鈣質和好菌，腸道健康了，情緒自然也更穩定。

●酪梨：富含葉酸和鎂，鎂有助於減少壓力荷爾蒙，讓人更放鬆。

營養師指出，酪梨富含葉酸和鎂，鎂有助於減少壓力荷爾蒙，讓人更放鬆。（圖取自freepik）

營養師指出，酪梨富含葉酸和鎂，鎂有助於減少壓力荷爾蒙，讓人更放鬆。（圖取自freepik）

葉若懿補充，想要放鬆紓壓，也可以試試看睡前練習。將注意力集中在腹部，吸氣時數到5，屏住呼吸數到5，慢慢透過嘴巴吐氣，數到10，吸氣跟吐氣之間就會開始放鬆。持續3次結束後，可以正常呼吸，同時讓整個身體放鬆，透過簡單的腹式呼吸可以有意識的感覺到身體哪裡很緊繃，再有意識的幫助放鬆。

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