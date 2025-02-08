基隆成功國小19師生嘔吐腹瀉 5師生驗出諾羅病毒

成功國小1月初有19位師生嘔吐、腹瀉，衛生局人員採檢檢體送驗，廚房環境符合規定，有5名師師檢出諾羅病毒。（基隆市衛生局提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆成功國小1月8日有19名師生陸續出現嘔吐、腹瀉等症狀並就醫，基隆市衛生局人員採檢午餐、廚工、老師和學生等檢體送檢，結果有5位師生檢出諾羅病毒陽性，群聚感染不是營養午餐所引起。

成功國小二年級1月8日晚上陸續有18名學生及1名老師發生嘔吐、腹瀉等情形，大部分學生到診所看醫生後已改善。

請繼續往下閱讀...

基隆市衛生局1月9日上午就到學校查核及抽驗前日午餐食餘檢體、環境檢體及其中7位人體檢體（含師生5位、廚工2人），檢驗結果為5位師生檢體都皆檢出諾羅病毒陽性、2位廚工人體檢驗結果則皆陰性。

此外，生食菜刀檢出仙人掌桿菌陽性、砧板則無檢出微生物、食餘檢體等符合規定，且成功國小廚房1月8日供應3個學校午餐，只有該校一班師生有嘔吐、腹瀉等腸胃道症狀群聚，未分散至其他班級及學校，因此，認為並非營養午餐所引起。

衛生局指出，成功國小在第一時間全數更新刀具、砧板、與留樣檢體餐具及器具。教育處也已再次確認各校廚房環境，除定期打掃清潔殺菌外，接觸食材之刀具、砧板、餐具、器具及留樣物品在使用前以沸水處理後才接觸食材，廚工接觸熟食前都有徹底清潔，且廚工無發燒、手部無傷口、指甲修剪乾淨無髒污等，學校廚房除每日清潔打掃外，也已加裝紫外線消毒燈，下班時間消毒殺菌。

衛生局長張賢政表示，除了大家關注的流感疫情，最近也有諾羅病毒活躍，建議民眾飯前及便後應以肥皂澈底洗淨雙手，餐飲業從業人員應依食品良好衛生規範準則之規定，罹病或感染期間應主動告知，不得從事與食品接觸之工作。環境及廚房應定期使用稀釋漂白水進行環境消毒，做好個人衛生防護，及落實環境定期消毒，是預防病毒感染的最佳方式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法