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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》7大關鍵營養素抗流感 營養師：缺「它」抵抗力下降

2025/02/09 08:36

營養師指出，缺乏鋅會讓抵抗力下降，增加感冒機率，常見於生蠔、貝類、紅肉中；示意圖。（資料照）

營養師指出，缺乏鋅會讓抵抗力下降，增加感冒機率，常見於生蠔、貝類、紅肉中；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近每天打開手機都是大S的消息，讓大家再次意識到免疫力，以及預防流感、新冠等呼吸道疾病之重要性。天氣變化劇烈時，若免疫系統不夠強健，就會提高流感感染風險。

營養師張語希指出，提升免疫力，最好的方法就是從日常飲食中補充。她整理7大營養素，包含維生素A存在於蛋黃、奶油中，可維持呼吸道完整，是身體的第一道防線；而缺乏鋅會讓抵抗力下降，增加感冒機率，常見於生蠔、貝類、紅肉中。

7大營養素打造健康防護網

張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發文分享7大維持免疫力關鍵營養素。

1.維生素A：幫助免疫細胞辨識並攻擊病毒，維持呼吸道與腸道黏膜的完整性，是抵擋病菌入侵的第一道防線！常見於奶油、蛋黃、肝臟。

2.維生素E：強大的抗氧化劑，保護免疫系統不被自由基傷害，減少細胞老化，讓免疫功能保持最佳狀態。常見於綠色蔬菜、堅果、蛋黃。

3.維生素D：有助於調節免疫反應，避免過度發炎，是天然的消炎助手。維生素D不足可能增加感染風險。常見於鮭魚、黑木耳，也可曬太陽‍補充。

營養師指出，維生素D不足可能增加感染風險。常見於鮭魚、黑木耳中，也可曬太陽‍補充；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師指出，維生素D不足可能增加感染風險。常見於鮭魚、黑木耳中，也可曬太陽‍補充；示意圖。（圖取自photoAC）

4.維生素C：眾所皆知的增強免疫力、抗氧化作用，對預防感冒特別有效。常見於綠色蔬菜、柑橘類水果、芭樂。

5.鋅：維持胸腺健康，幫助免疫細胞正常發育，提升免疫系統對抗感染的能力。缺乏鋅會讓抵抗力下降，增加感冒機率。常見於生蠔、貝類、紅肉。

6.硒：與製造重要的抗氧化酵素—穀胱甘肽，有助於減少發炎反應，對抗病毒感染。常見於海鮮、巴西堅果。

7.銅：與鋅、硒共同合作，維持免疫細胞的活性，幫助抵禦病毒和細菌入侵。常見於海鮮、牛肉、雞蛋。

張語希提醒，除了均衡攝取以上營養素，保持良好作息外、適度運動和充足的睡眠也是提升免疫力的關鍵！別忘了多喝水、少吃加工食品，讓身體維持在最佳狀態，抵禦病毒入侵。攝取對的營養，讓你的免疫系統變強壯，不只防感冒，更能降低重症風險，守護自己和家人的健康。

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