健康網》癌症病友建議打流感疫苗 醫：有3好處

近期民眾熱烈接種流感疫苗，然癌症病友是否需接種，也備受討論。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期各地湧現疫苗搶打潮，行政院拍板再添購10萬支疫苗予11類人接種。若是癌症病友，「要不要打疫苗」想必是最大的難題。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議，癌友接種流感疫苗可降低感染與住院死亡風險，然必須考量患者病情與治療階段等因素來決定是否接種。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，是否適合接種還需考慮以下因素：患者的病情，治療的階段、醫生的建議。

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為什麼癌症病人應該接種流感疫苗？醫師提3優點

1. 降低感染風險：罹患癌症的病人，特別是接受化療或放療的患者，免疫力較低。感染流感後，容易出現嚴重併發症，如肺炎或敗血症，甚至可能危及生命。接種疫苗可有效降低感染的機率。

2. 減少住院與死亡風險：研究顯示，癌症病人若感染流感，住院率及死亡率明顯較一般人高。疫苗能幫助減輕流感症狀，降低併發症發生的機會，減少住院需求。

3. 間接保護身邊親友：癌症病人本身對感染較為敏感，若家人或照護者感染流感，可能會傳染給病人。因此，建議「患者的親友也接種流感疫苗」，以形成免疫屏障，保護患者的健康。

癌症病人接種流感疫苗 這些時機最佳

雖然流感疫苗對癌症病人是安全且有益的，但應選擇適當的時機接種：

1. 化療開始前或治療間歇期：若病人即將開始化療，建議在治療開始「前兩週接種疫苗」，以確保身體有足夠的時間產生免疫反應。

如果已經開始化療，建議在療程的低點（白血球最少時）避免接種，待免疫力較穩定時再施打。

2. 接受放射治療或標靶治療時可諮詢醫師：放射治療通常不會對免疫系統造成如化療般的影響，但仍建議諮詢醫生，確保疫苗對自身治療的影響最小。部分標靶治療或免疫療法患者可能也適合接種，但仍需醫師評估。

3. 骨髓移植或免疫抑制療法患者需特別注意：若患者曾接受骨髓移植或強效免疫抑制療法，通常需等待「數月甚至一年後」，待免疫系統部分恢復後才能接種疫苗。這類病人應由主治醫師決定最佳施打時機。

至於癌症病人適合接種哪種類型的流感疫苗？黃軒表示，癌症病人應選擇滅活流感疫苗（Inactivated Influenza Vaccine, IIV），因為這類疫苗不含活病毒，不會導致感染。相反地，減毒活流感疫苗（Live Attenuated Influenza Vaccine, LAIV）因含有減毒活病毒，不適合免疫功能低下的患者使用

癌症病人接種流感疫苗 可能副作用有3項

癌症病人施打流感疫苗後，可能出現一些輕微副作用，如：

●注射部位紅腫、疼痛

●輕微發燒、肌肉痠痛或疲倦感

●極少數患者可能出現過敏反應

這些副作用通常輕微且短暫，與一般人接種疫苗後的反應相似。

這些癌症病人 不適合接種流感疫苗

雖然大部分癌症病人都適合接種流感疫苗，但以下情況應避免或延後接種：

●對流感疫苗或其成分（如雞蛋蛋白）有嚴重過敏反應的人

●正在接受強烈免疫抑制治療，需等待免疫系統恢復後再考慮接種

●曾有嚴重格林-巴利症候群（Guillain-Barré Syndrome, GBS）病史者，應與醫師討論是否適合施打

最後黃軒總結，大多數癌症病人應該接種流感疫苗，以降低感染風險並保護健康。然而，施打時機及疫苗種類須根據個人健康狀況調整，並應由主治醫師評估後決定。若有疑問，應與醫療團隊討論，確保疫苗接種的安全性與有效性。

黃軒強調，癌症病人的健康管理需要多方面考量，而預防感染是關鍵的一環。透過疫苗接種，不僅能保護自身，也能為家人及醫護人員提供更好的防護。

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