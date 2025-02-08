自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》癌症病友建議打流感疫苗 醫：有3好處

2025/02/08 12:52

近期民眾熱烈接種流感疫苗，然癌症病友是否需接種，也備受討論。（圖取自shutterstock）

近期民眾熱烈接種流感疫苗，然癌症病友是否需接種，也備受討論。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期各地湧現疫苗搶打潮，行政院拍板再添購10萬支疫苗予11類人接種。若是癌症病友，「要不要打疫苗」想必是最大的難題。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議，癌友接種流感疫苗可降低感染與住院死亡風險，然必須考量患者病情與治療階段等因素來決定是否接種。

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」表示，是否適合接種還需考慮以下因素：患者的病情，治療的階段、醫生的建議。

為什麼癌症病人應該接種流感疫苗？醫師提3優點

1. 降低感染風險：罹患癌症的病人，特別是接受化療或放療的患者，免疫力較低。感染流感後，容易出現嚴重併發症，如肺炎或敗血症，甚至可能危及生命。接種疫苗可有效降低感染的機率。

2. 減少住院與死亡風險：研究顯示，癌症病人若感染流感，住院率及死亡率明顯較一般人高。疫苗能幫助減輕流感症狀，降低併發症發生的機會，減少住院需求。

3. 間接保護身邊親友：癌症病人本身對感染較為敏感，若家人或照護者感染流感，可能會傳染給病人。因此，建議「患者的親友也接種流感疫苗」，以形成免疫屏障，保護患者的健康。

癌症病人接種流感疫苗 這些時機最佳

雖然流感疫苗對癌症病人是安全且有益的，但應選擇適當的時機接種：

1. 化療開始前或治療間歇期：若病人即將開始化療，建議在治療開始「前兩週接種疫苗」，以確保身體有足夠的時間產生免疫反應。

如果已經開始化療，建議在療程的低點（白血球最少時）避免接種，待免疫力較穩定時再施打。

2. 接受放射治療或標靶治療時可諮詢醫師：放射治療通常不會對免疫系統造成如化療般的影響，但仍建議諮詢醫生，確保疫苗對自身治療的影響最小。部分標靶治療或免疫療法患者可能也適合接種，但仍需醫師評估。

3. 骨髓移植或免疫抑制療法患者需特別注意：若患者曾接受骨髓移植或強效免疫抑制療法，通常需等待「數月甚至一年後」，待免疫系統部分恢復後才能接種疫苗。這類病人應由主治醫師決定最佳施打時機。

至於癌症病人適合接種哪種類型的流感疫苗？黃軒表示，癌症病人應選擇滅活流感疫苗（Inactivated Influenza Vaccine, IIV），因為這類疫苗不含活病毒，不會導致感染。相反地，減毒活流感疫苗（Live Attenuated Influenza Vaccine, LAIV）因含有減毒活病毒，不適合免疫功能低下的患者使用

癌症病人接種流感疫苗 可能副作用有3項

癌症病人施打流感疫苗後，可能出現一些輕微副作用，如：

●注射部位紅腫、疼痛

●輕微發燒、肌肉痠痛或疲倦感

●極少數患者可能出現過敏反應

這些副作用通常輕微且短暫，與一般人接種疫苗後的反應相似。

這些癌症病人 不適合接種流感疫苗

雖然大部分癌症病人都適合接種流感疫苗，但以下情況應避免或延後接種：

●對流感疫苗或其成分（如雞蛋蛋白）有嚴重過敏反應的人

●正在接受強烈免疫抑制治療，需等待免疫系統恢復後再考慮接種

●曾有嚴重格林-巴利症候群（Guillain-Barré Syndrome, GBS）病史者，應與醫師討論是否適合施打

最後黃軒總結，大多數癌症病人應該接種流感疫苗，以降低感染風險並保護健康。然而，施打時機及疫苗種類須根據個人健康狀況調整，並應由主治醫師評估後決定。若有疑問，應與醫療團隊討論，確保疫苗接種的安全性與有效性。

黃軒強調，癌症病人的健康管理需要多方面考量，而預防感染是關鍵的一環。透過疫苗接種，不僅能保護自身，也能為家人及醫護人員提供更好的防護。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中