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開學倒數 5秘訣讓孩子輕鬆迎開學日
〔記者張勳騰／苗栗報導〕農曆春節連假結束，接著孩子們將迎接新學期到來，苗栗市私立新生醫院復健科職能治療師江昀蓁提供5個實用秘訣，讓家長幫助孩子輕鬆迎接開學日。
江昀蓁指出， 5個開學實用秘訣包括
1.恢復規律作息：寒假期間孩子的作息可能變得不規律，因此，開學前可幫孩子慢慢調整作息，包括：早睡早起、定時用餐、縮短3C使用時間。透過規律作息才能讓孩子的身體和精神狀態更快適應新學期。
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2.預告開學的日子：孩子的時間概念可能不強，家長可以用月曆或倒數日曆，和孩子一起圈出開學日期，劃掉已過的日子，幫助他們視覺化地感受到開學日的接近，心理準備會更充分。
3.整理開學用品與作業：在開學前可以帶孩子檢查假期作業是否完成、整理書包、補充文具用品。讓孩子從參與準備的過程中，提升對開學的期待感，還能培養計劃和執行能力。
4.回顧假期的美好：假期結束前不妨和孩子一起回顧寒假的點滴，例如：畫畫、整理照片或寫日記，讓孩子感受到假期過得充實有趣，為這段時光劃下圓滿句點。
5.接納孩子的情緒：開學日對孩子來說可能既期待又緊張，家長可以傾聽他們的感受，不批評也不強求他們一定要開心。陪伴孩子面對困難，可適時提供孩子一些可以嘗試的策略，讓他們知道家長永遠是最大的支持。
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