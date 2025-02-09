健康網》吃豆腐預防3種癌 學者：最優植物性蛋白質

豆腐營養價值高、低熱量、高蛋白、富含大豆異黃酮與鈣質的豆腐，是非常適合日常飲食的健康食材。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕涼拌豆腐、皮蛋豆腐、炸豆腐、麻婆豆腐等豆腐料理讓人食指大動，營養學者洪泰雄在臉書指出，富含大豆異黃酮的豆腐還能預防乳癌、大腸癌、肺腺癌。營養價值高、低熱量、高蛋白、富含大豆異黃酮與鈣質的豆腐，是非常適合日常飲食的健康食材，也是最優質的植物性蛋白質。

洪泰雄說明，豆腐為一種大豆製品，富含大豆異黃酮，其化學結構與人體雌激素相似，因此在體內可發揮植物雌激素的作用，該特性使豆腐在預防多種癌症方面具有潛在的保護作用，特別是乳癌、大腸癌和肺腺癌。

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豆腐與乳癌預防

洪泰雄指出，多項研究顯示，亞洲女性（特別是日本和台灣）因攝取較多大豆製品，其乳癌發生率比歐美女性低20-30%，而這與長期攝取豆腐等大豆製品密切相關。

洪泰雄說明，大豆異黃酮能與體內的雌激素受體結合，競爭性地阻止人體內較強的雌激素與受體結合，從而減少乳癌細胞的不正常增生。同時有抗氧化與抗炎作用，降低體內發炎反應與氧化壓力，而慢性發炎與氧化壓力是癌症形成的重要因素之一。也能調節細胞凋亡，促進乳癌細胞的程序性死亡，使異常細胞較難增殖。

學者說明，大豆異黃酮能與體內的雌激素受體結合，競爭性地阻止人體內較強的雌激素與受體結合，從而減少乳癌細胞的不正常增生。（圖取自photo AC）

豆腐與大腸癌預防

洪泰雄分享，2020年發表在《Clinical Nutrition》的一項大型流行病學研究發現，長期攝取豆腐的人，其大腸癌發生率降低約20%。另一篇發表在《British Journal of Nutrition》的研究指出，亞洲人飲食中的大豆異黃酮攝取量與大腸癌風險呈負相關，即攝取量越高，風險越低。

洪泰雄說明，大豆異黃酮能促進腸道內的益生菌（如乳酸菌、雙歧桿菌）增生，抑制壞菌（如腸道內的致癌菌叢），減少大腸癌的發生風險。此外，大腸癌的發生往往與慢性發炎有關，而豆腐中的異黃酮能降低腸道發炎反應，減少癌變風險。

學者指出，大腸癌的發生往往與慢性發炎有關，而豆腐中的異黃酮能降低腸道發炎反應，減少癌變風險。（圖取自photo AC）

豆腐與肺腺癌預防

洪泰雄提到，2022年《Nutrients》期刊的研究指出，攝取較高量大豆異黃酮的女性，其肺腺癌風險比攝取較少者低30%。另一項針對亞洲人群的調查發現，經常攝取豆腐（每週至少3-5次）的人，肺腺癌發生率顯著降低。

洪泰雄說，肺腺癌與環境毒素（如空氣污染、吸菸）密切相關，而這些因素會造成體內自由基累積，導致細胞突變。豆腐中的異黃酮具有強效抗氧化作用，能減少自由基對肺部細胞的傷害。

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