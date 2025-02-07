健康網》週六晚間低溫來襲 頭痛畏光當心一氧化碳中毒

內政部提醒，如果出現頭痛等疑似一氧化碳中毒症狀時，請務必：立即關閉瓦斯、迅速移動到空氣流通的地方、小心開窗，避免產生火花引發爆炸，並撥打119求助；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據氣象署資訊，週六晚間到週日清晨將是這波寒流最冷的時段，每次低溫來襲，一氧化碳中毒的病例就會增加，內政部在臉書提醒，如果出現頭痛、輕微頭暈，甚至有畏光、視力模糊等，疑似一氧化碳中毒時，請務必：立即關閉瓦斯、迅速移動到空氣流通的地方、小心開窗，避免產生火花引發爆炸、立刻撥打119求助。

預防一氧化碳中毒

●屋外式熱水器一定要安裝在室外通風處。

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●通風不良的地方要選用有強制排氣功能的熱水器。

●請合格承裝業者安裝。

●如果發現熱水器安裝位置不當，要儘速改善。

●改善前，使用熱水器時務必保持通風，這很重要。

部立台中醫院急診室主任陳莉瑋指出，曾有個案一家三代5口年紀從5歲到52歲，晚間10點多，因先後出現頭暈、噁心、其中1人意識昏迷，經通報119送該院急診，確認一氧化碳中毒，血中一氧化碳濃度從17%-36%不等。急診醫師立即給予純氧治療，並緊急會診高壓氧中心，將患者送進高壓氧艙治療，隨後收治病房。

陳莉瑋強調，一氧化碳是無色、無味的隱形殺手，近日因天氣多變化，許多民眾會關窗避寒，在室內烹煮火鍋，一旦瓦斯燃燒不完全就可能造成一氧化碳中毒，提醒民眾熱水器應裝設戶外，室內應保持空氣流通，戶外陽台曬衣仍須保留氣道暢通，使用瓦斯後如出現頭暈、噁心、嘔吐、意識模糊等症狀，應立即打119求救並就醫，避免遺憾。

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