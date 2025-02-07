中市今年首例境外移入瘧疾 30多歲女曾赴非洲旅遊

台中市衛生局公佈，出現首例境外移入瘧疾個案。（衛生局提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市衛生局公佈，出現今年首例境外移入瘧疾個案，30多歲長住境外女性，去年12月有非洲旅遊史，今年1月初於國外出現發燒、畏寒、疲倦疑似瘧疾症狀，經確診為瘧疾，已完成藥物治療，2月入境再因疑似症狀就醫，昨天確診，已完成疫情調查，研判無傳染風險。

衛生局說明，該病例今年1月初於國外出現發燒、畏寒、疲倦疑似瘧疾症狀，經確診為瘧疾，已完成藥物治療，2月2日入境時無發燒不適，後因有頭暈、虛弱等症狀主動就醫，醫師診斷後2月4日通報疑似瘧疾，昨日判確定為境外移入個案。

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依據衛生福利部疾病管制署瘧疾防治工作手冊所示，瘧疾可傳染期為出現症狀後的3-14天，經調查後評估，因個案入境前已完成藥物治療，1月底已過疾病可傳染期，研判無傳染風險，衛生局提醒市民如規劃前往非洲、印度、中南美洲等瘧疾高風險地區前，可先至旅遊醫學門診諮詢，並請落實防蚊，以維護自身健康。

衛生局長曾梓展表示，瘧疾可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧（又稱熱帶瘧）、卵形瘧，傳染途徑為經由感染瘧原蟲之瘧蚊叮咬人類而傳染，大多數人感染後，症狀可能於7天至30天內出現。

早期症狀主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

曾梓展說，台中市非屬於疾病管制署近期調查的矮小瘧蚊分布地區，但因與國際間互動頻繁，提醒市民朋友如有前往瘧疾高風險國家，返國後請自主健康監測21天，如出現疑似症狀，請儘速就醫及告知旅遊史，以利醫師診斷及儘速通報。

民眾如有計畫前往瘧疾流行地區，請至少於出國前一個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，旅遊期間建議穿著淺色長袖長褲等，住在有紗門紗窗的房舍，並使用政府機關核可含敵避、派卡瑞汀、IR3535等成分的防蚊液。相關資訊請至疾管署全球資訊查詢，或撥免付費防疫專線1922或0800-001922洽詢。

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