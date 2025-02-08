健康網》膠囊及貼片劑怎麼用？ 食藥署授安全攻略

食藥署指出，常有民眾因吞嚥困難而自行將膠囊打開或咬破膠囊服用，這是非常不建議的服用方式；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕膠囊劑是一種常見的藥品劑型，方便吞服且可以避免藥品氣味過於刺鼻，但常有民眾因吞嚥困難而自行將膠囊打開或咬破膠囊服用，這是非常不建議的服用方式。

食藥署指出，由於膠囊的釋放速率和作用時間是經過設計，若打開膠囊服用則會影響藥品的藥效，像是「緩釋膠囊」會在較長時間內逐漸釋放藥品成分；而「腸溶膠囊」則會在腸道釋放藥品成分，若是將膠囊打開或咬破服用，藥品成分容易在口中、胃中提前溶解，除了會導致原來設計的藥效緩慢釋放的效果被破壞之外，也可能會導致其他服藥問題，例如增加對胃部的刺激。

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食藥署提醒，若有吞嚥困難的情況，應諮詢醫師或藥師，選擇合適的劑型及服用方式。

食藥署提到，膠囊劑在服用時應搭配足夠的溫開水或冷開水，否則在口腔乾燥的情況下容易卡在食道，服用足夠的水可以幫助膠囊順利進入胃部，但是要注意避免使用熱開水，以免高溫軟化膠囊外殼，造成服用上的不適。

貼片劑使用簡便 仍須留意使用說明

貼片劑是一種透過皮膚吸收藥品的劑型，使用上較為簡便，而且在釋放藥品上得以持續且穩定。貼片劑應使用於乾燥、清潔、無毛髮的皮膚上，避開發炎皮膚或傷口部位。常見的使用部位包括上臂、背部、腹部等，避免貼在關節處，以免影響貼片的黏著，必要時可使用透氣膠帶加強固定。

食藥署表示，使用貼片劑前應先洗手，撕開包裝後，應注意避免觸碰藥品表面，使用時請留意貼片需完全緊貼皮膚。如果長期使用貼片，為了減少皮膚刺激，建議避免反覆貼在同一部位。

食藥署說，每種貼片劑的使用時間不同，不建議隨意剪裁使用。同時也應避免以暖暖包、熱敷墊等加熱貼片部位，由於熱源會增加皮膚對藥品的吸收，導致藥品過量或副作用增加，不可不慎。若貼片不慎脫落，不建議重新黏貼，應按照藥品說明、醫師或藥師指示處理，通常是更換新的貼片或等待下一次更換時間。貼片黏貼部位若在體毛處時，應以剪刀剪去，勿使用刮或剃之方式，以防皮膚受損。

食藥署強調，如有任何使用膠囊及貼片劑疑問或不適，應按藥品說明書所示或諮詢醫師或藥師，正確使用藥品確保穩定藥效，減少不必要的副作用。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1012期

食藥署表示，貼片劑是一種透過皮膚吸收藥品的劑型，使用上較為簡便，而且在釋放藥品上得以持續且穩定。（資料照）

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