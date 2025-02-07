月子中心1個月100萬！護理師揭內幕 網笑：買新房還比較划算

近日有網友在Dcard上討論一個月要價百萬的月子中心，引發討論。示意圖。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的高端月子中心到底有多奢華？日前一名護理師在Dcard發文，透露自己近期到「百萬月子中心」工作，驚訝發現這裡的住客幾乎都是超級富豪，甚至有8成的爸爸都是外國人，媽媽則清一色是富家千金、網紅美女或企業家，夫妻間「門當戶對」，就連護理師都能感受到這群貴客的「氣場」。貼文曝光後，立刻引發熱議，有人震驚不已，也有人嗤之以鼻，直言「聽起來就在唬爛」。

根據貼文 ，這名護理師透露，百萬月中最便宜的房型要價一日3萬5，最貴超過百萬，住客的背景也非同一般。她觀察到，這些爸爸幾乎都是外國人，台灣人比例極低，而媽媽不是天生麗質，就是精緻打扮，女性企業家則多是外表樸素但身家驚人的類型。此外，她也發現，這裡的住客不僅出手闊綽，態度也相當從容，時不時請護理師喝飲料；但相對地也更有主見，甚至會根據個人需求提出客製化服務。

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對此，有網友大開眼界，驚呼，「原來是我見識太淺」、「這些人連住月中都像名流俱樂部」，更有人直言，「別小看台灣人的財力！」、「頂級月中大多不做行銷，所以才會讓大家以為只有某些品牌比較貴」，還有人拿自身經驗相比，「6年前台北一個月至少20萬已經讓我很驚訝，沒想到現在這樣的價格已經是基本款了」或詢問「我之前住的還有駐診醫師，不知道百萬月中有沒有更頂的醫療資源？」

然而，另一派人則不以為然，直言，「這些高端收入群，怎麼可能讓你知道他們在幹嘛？」「真正有錢人早就請專業護理師到家服務了，還住什麼月中？」甚至有自稱月子中心從業者的網友吐槽，「這個故事的虛構成分很高，可能只是某些人借機賣優越感罷了。」還有人質疑，「一個月100萬，結果還要護理師輪班照顧？不是該一對一貼身服務嗎？」、「所以護嬰比1:6？這樣到底是貴在裝潢還是貴在氛圍？」

討論炸開後，還有網友搞笑補充，「如果月入10萬的人年收只能勉強住一個月，那我這輩子連門口都進不去」，或坦言，「買一間新房當育兒房，是不是還比較划算？」

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