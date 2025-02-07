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健康網》這項傳統零食解饞不怕胖！營養師：低碳水 但小心鈉量

2025/02/07 20:08

營養師說，高蛋白質以及低碳水，是魷魚絲（左）、鱈魚香絲（右）的優點；示意圖。（資料照，健康網合成）

營養師說，高蛋白質以及低碳水，是魷魚絲（左）、鱈魚香絲（右）的優點；示意圖。（資料照，健康網合成）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台灣零食百百款，除了偏日式的大福、西式的巧克力餅乾以外，不少人愛吃魷魚絲、鱈魚香絲等台式傳統零食。有少數人憂心會更胖，不過營養師有不同看法。

營養師余朱青在臉書專頁「余朱青 營養師」發文分享，魷魚絲與鱈魚香絲算是減肥時期的嘴饞選項，因為它們屬於高蛋白質以及低碳水的零食；但可能含有人工添加物或反式脂肪，及鈉含量高等潛在缺點。另外，有高血壓、腎臟病，或心血管疾病的人，建議少吃這類高鈉零食！

優點

高蛋白質：比洋芋片、餅乾類零食更有營養。

低碳水化合物：相對其他零食，比較不會讓血糖大幅波動。

潛在缺點

鈉含量高：部分品牌的鈉含量，可能接近一天建議攝取量的1/3，吃多了容易口渴、水腫。

含有人工添加物：如甜味劑、調味劑、防腐劑，選購時記得挑選成分單純的產品。

含有反式脂肪：某些品牌會為了口感，而額外添加油脂，長期食用恐增加心血管負擔。

營養師說，可搭配無糖茶、堅果、水果，避免單吃；示意圖。（圖取自PhotoAC）

營養師說，可搭配無糖茶、堅果、水果，避免單吃；示意圖。（圖取自PhotoAC）

健康吃法

●選擇成分單純的產品，避免過多調味料、香精、防腐劑。

●搭配新鮮食物，可搭配無糖茶、堅果、水果；避免單吃，可能會造成口渴，或攝取過多鈉。

●控制份量，建議一次不超過30克，避免攝取過多鈉和添加物。

●自製健康版，選擇天然日曬或低溫烘烤的乾魷魚，少調味更健康！

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