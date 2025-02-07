健康網》抗寒 暖暖包怎麼貼？日本氣象協會：腰痛貼下背

日本氣象協會說明暖暖包的推薦用法。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流到來，又是使用暖暖包的好時機！不少人喜歡依靠暖暖包取暖，然應該放在哪裡才能發揮最大功效，成為各界討論的話題。日本氣象協會官網曾建議，若冷風吹到斜方肌時會僵硬，導致肩頸僵硬感明顯，可以放在左右肩胛骨之間緩解；另外提醒使用暖暖包時須用布包住、睡眠時不用、以及勿吹到熱風。

過去日本氣象協會官網也提過，可貼在頸部後方，因為頸部後方有大血管，可幫助全身溫暖。另外也可放在胃部，約是肚臍下方一指半的地方。或是斜方肌吹到冷風時也會使身體僵硬，這時可以放在左右肩胛骨之間，緩解僵硬。

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接著若憂心寒冷時就腰痛，可以貼在肚臍正後方的穴位，緩解腿部與臀部疲勞。最後則是腳踝，因為這地方也有動脈。

最後日本氣象協會提出3點提醒：

●用布包著或貼在衣服上：提醒勿將暖暖包直接貼在皮膚上，恐釀低溫燙傷。用暖暖包時，應貼在衣服外面，或用布或手帕包住。

●睡眠時不用暖暖包：若放在棉被裡，恐使得暖暖包超過40度，且因為熟睡容易忘記移走暖暖包，可能導致燙傷。

●暖暖包不可吹到電暖器的熱風：暖暖包表面溫度恐急速飆升到70度，加劇燙傷風險。建議開電暖器時不用暖暖包，或是避免被熱風吹到。

寒流到來，國健署在臉書專頁「國民健康署」提醒民眾，歡慶佳節時應做好戶外保暖，由其是心血管疾病患者、高齡長者及三高族群更應採取正確的抗寒方式，特別是頭頸與四肢的保暖，避免喝酒暖身、取暖燙傷的NG行為，以防範低溫帶來的健康影響。

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