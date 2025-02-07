增購10萬劑公費疫苗估花2300萬 醫：恐打不完

疾管署今（7日）公布最新統計，公費流感疫苗打氣稍有減緩，目前公費流感疫苗剩餘約2.5萬劑。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕藝人大S徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，引爆民眾搶打公費流感疫苗，短短4天施打超過13萬劑，行政院昨（6）日同意緊急增購10萬劑公費流感疫苗，疾管署預計2月20日起給供65歲以上長者、幼兒等11類對象接種，不過疾管署今（7日）公布最新統計，打氣稍有減緩，目前公費流感疫苗剩餘約2.5萬劑；醫師也認為，增購疫苗可能會出現打不完的情況。

行政院昨天拍板增購10萬劑公費流感疫苗，雖然決策已定，但疫苗基金預算及公務預算撥補疫苗基金，分別被凍結100萬元與1000萬元，若以去（2024）年各家疫苗廠得標價格均價估算（東洋242元、高端238元、國光236元、荷商葛蘭素史克235元、賽諾菲232元），增購10萬劑疫苗約需2300萬元經費。

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疾管署發言人曾淑慧指出，增購疫苗的經費將由今年度疫苗基金支應，目前仍在與廠商議價中，若採購程序與交貨進度順利，預計最快可於2月20日開打，提供11類高風險對象公費接種。疾管署強調，不會保留疫苗，將全數配發至各縣市。

根據疾管署統計發現，搶打公費流感疫苗熱潮逐漸降溫。公費流感疫苗於2月3日尚餘16.2萬劑，2月4日接種約7.3萬劑後，剩餘9萬劑；2月5日接種約4.6萬劑，剩餘4.3萬劑；昨日（2月6日）接種數降至1.8萬劑，剩餘約2.5萬劑。

開業耳鼻喉科醫師柯仁弘表示，新聞事件通常帶來短期影響，增購疫苗預計20日到貨，接近月底，而流感高峰期多在過年前後，現在已進入年後，他認為政府增購疫苗可能是民意壓力，「但我覺得疫苗打不完的機會不小。」

柯仁弘指出，許多人接種疫苗的動機是曾經或家人得過流感，現在名人事件引發警覺，尤其對年輕人有較大提醒作用，有助於提升接種率，也有機會讓明年流感疫苗的施打率提高，至於是否應提高流感疫苗採購量？他認為這次情況較特殊，政府的採購量通常經過精算，這類因新聞事件引發的效應不一定會延續到明年。

柯仁弘說，增購疫苗若打不完，最終仍會開放更多公費對象。他也強調，雖然這次接種時間較晚，但接種疫苗本來就是正面的事，尤其去年全年都有流感，晚打總比不打好。

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