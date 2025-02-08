健康網》4食材變出「水牛城辣雞翅」 營養師授2步驟輕鬆上桌

營養師表示，只要準備4食材，就能完成異國美味料理「水牛城辣雞翅」。（圖取自何沂霖臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕水牛城辣雞翅是美國人最愛的下酒菜，做法看似複雜，其實很容易喔！營養師何沂霖在臉書專頁「何沂霖 營養師」發文分享水牛城辣雞翅的做法，食材準備只要4樣即可，是一道連廚藝小白也能輕鬆上手的料理。

準備材料

10-12隻雞翅三節或二節（依個人喜好而定）、辣豆瓣醬、醬油、味醂。

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料理方法

1.醃製醬料，用2湯匙辣豆瓣醬＋2湯匙醬油＋2湯匙味醂的比例，醃6-8小時或隔夜也可以。

2.再用氣炸鍋或烤箱，調至170度，設定10-12分鐘，時間到後可以翻面再烤5-6分鐘，看家裡的設備大小溫度做調整。

只要上述2步驟就可以獲得充滿異國風味又涮嘴的辣雞翅了，是不是超簡單！何沂霖指出，如果家裡有不敢吃辣的成員，可以改用豆瓣醬醃製，美味依舊。

最後，何沂霖提醒，雞翅是雞隻所有部位中，油脂量稍微高一點的部位，但也是蛋白質來源。食用時適度搭配1-2種蔬菜與澱粉類，再用比較清爽的調味平衡，也是很營養的一餐。

營養師分享，雞翅油脂量較高，食用時可以搭配1-2種蔬菜與澱粉，增加營養；示意圖。（圖取自freepik）

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