健康網》春季養生4法！ 中醫：吃「這些」養肝健脾

中醫師表示，養肝可以吃菠菜、芹菜、蘆筍等綠色食物。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春天是萬物生發、陽氣升騰的季節。澄觀中醫中醫師闕麗容分享，人體應順應自然，注重養肝健脾、保持心情舒暢、作息正常，以及穴位養生，來促進新陳代謝和氣血運行。養肝部分，可以吃菠菜、芹菜、蘆筍等綠色食物養肝；健脾則可以吃紅棗、山藥、蜂蜜等甘味食材。

闕麗容在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文表示，春季養生重在「疏肝、養陽、防風」，透過調整飲食、作息、運動，避免過度進補或壓抑情緒，以「平和舒暢」為原則，順應自然生發之勢，就能為一整年的健康打下基礎。

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春季養生核心3原則

●養肝為先：應疏肝理氣、養血柔肝，避免肝氣鬱結或過度亢盛，保持情緒穩定。

●順應陽氣升發：早睡早起、適度活動，促進氣血循環。

●防風避寒：注意保暖，避免過早減衣，尤其保護頭頸與背部。

春季養生具體4方法

●飲食調養方面：

1.辛溫發散食物：如蔥、薑、韭菜、香菜、豆芽，幫助升發陽氣。

2.綠色養肝食材：菠菜、芹菜、蘆筍、青椒，清肝明目。

3.甘味健脾：紅棗、山藥、蜂蜜、小米，調和肝脾，防止肝氣過旺剋制脾胃。

4.酸味適度：少量醋、檸檬、烏梅，收斂肝氣（但過量易阻礙陽氣生發）。

●穴位保健：

1.太衝穴：按揉可疏肝理氣，緩解情緒焦慮。

2.肝俞穴：艾灸或按摩，調節肝臟功能。

3.三陰交：調和肝脾腎，改善月經失調、疲勞。

中醫師分享春季保健3穴位位置。（圖取自澄觀中醫臉書）

●情志調節：保持心情舒暢，肝主情志，春季易出現情緒波動、煩躁易怒，可透過運動散步、瑜伽、冥想等方式疏解壓力。

●起居作息：建議晚上11點前入睡，早晨6-7點起床，助陽氣升發。

春季常見問題與調理

●肝火旺盛：易有口乾口苦、頭痛易怒問題，切記不要熬夜，可以喝菊花枸杞茶。

●過敏性疾病：易有鼻癢、皮膚紅疹的狀況，建議飲食要清淡。

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