類鼻疽再奪1命！5旬歲男死後才確診 腳上發現傷口

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增類鼻疽死亡個案出現肺炎合併呼吸衰竭。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（26日）公布上週新增9例本土類鼻疽，其中1例死亡，為50多歲男性，出現肺炎合併呼吸衰竭喪命，死後經血液培養檢出類鼻疽桿菌而確診，並且在腳部發現傷口，但颱風期間未外出，住家、活動地也沒有水患，無法確定感染源。

新增9例本土類鼻疽，居住於北部1例及南部8例，介於40多歲至90多歲，多具糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，發病日在6月下旬至8月中旬之間，經疫情調查發現，多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫；其中1例死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為南部50多歲男性，有糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，8月中旬出現咳嗽，下旬腹瀉、流鼻水，兩度至診所就醫，分別被診斷為腹瀉、一般感冒，但在第2次就醫隔天發生發燒、呼吸困難至急診，發現血氧偏低及抽血顯示白血球、發炎指數上升，並且肺炎合併呼吸衰竭，經插管、抗生素治療仍惡化，掛急診隔天死亡；從發病到死亡約10天。

林詠青指出，後續經血液培養，檢出類鼻疽桿菌確診，並發現該男腳部有傷口，但颱風期間未出門，住家、活動地亦無水患，不確定有沒有污水污泥接觸史，然而若是有傷口，接觸病原體機會較大，或是也可能是吸入性感染造成，尤其高齡、慢性病患者風險較高。

其餘有2人長期使用地下水、4人有污水污泥接觸史。目前8名個案均仍住院治療中，其中4名收治於加護病房，同住接觸者皆無疑似症狀。

另外，上週也新增6例本土鉤端螺旋體病，包含北部1例、中部1例及南部4例，介於20多歲至70多歲，發病日介於7月下旬至8月中旬，個案多因發燒、肌肉痛或腹瀉等症狀就醫。目前5人已出院，1人仍於加護病房治療中。

針對加護病房個案，林詠青指出，為南部60多歲女性，本身有高血壓，8月上旬出現腹瀉、倦怠到診所就醫，診斷腸胃炎，後續發燒、全身無力到急診，因意識變差而收治於加護病房，後續檢驗確診，仍接受插管治療中，生命徵象穩定。據悉颱風期間，其住家附近未淹水，皮膚也無傷口，但有污水污泥接觸史。

疾管署統計，今年累計50例本土類鼻疽，其中5例死亡，並累計34例本土鉤端螺旋體病。

