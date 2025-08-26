自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

類鼻疽再奪1命！5旬歲男死後才確診 腳上發現傷口

2025/08/26 15:01

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增類鼻疽死亡個案出現肺炎合併呼吸衰竭。（記者林惠琴攝）

疾管署防疫醫師林詠青表示，新增類鼻疽死亡個案出現肺炎合併呼吸衰竭。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（26日）公布上週新增9例本土類鼻疽，其中1例死亡，為50多歲男性，出現肺炎合併呼吸衰竭喪命，死後經血液培養檢出類鼻疽桿菌而確診，並且在腳部發現傷口，但颱風期間未外出，住家、活動地也沒有水患，無法確定感染源。

新增9例本土類鼻疽，居住於北部1例及南部8例，介於40多歲至90多歲，多具糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，發病日在6月下旬至8月中旬之間，經疫情調查發現，多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫；其中1例死亡。

疾管署防疫醫師林詠青表示，死亡個案為南部50多歲男性，有糖尿病、高血壓、慢性腎臟病等慢性病史，8月中旬出現咳嗽，下旬腹瀉、流鼻水，兩度至診所就醫，分別被診斷為腹瀉、一般感冒，但在第2次就醫隔天發生發燒、呼吸困難至急診，發現血氧偏低及抽血顯示白血球、發炎指數上升，並且肺炎合併呼吸衰竭，經插管、抗生素治療仍惡化，掛急診隔天死亡；從發病到死亡約10天。

林詠青指出，後續經血液培養，檢出類鼻疽桿菌確診，並發現該男腳部有傷口，但颱風期間未出門，住家、活動地亦無水患，不確定有沒有污水污泥接觸史，然而若是有傷口，接觸病原體機會較大，或是也可能是吸入性感染造成，尤其高齡、慢性病患者風險較高。

其餘有2人長期使用地下水、4人有污水污泥接觸史。目前8名個案均仍住院治療中，其中4名收治於加護病房，同住接觸者皆無疑似症狀。

另外，上週也新增6例本土鉤端螺旋體病，包含北部1例、中部1例及南部4例，介於20多歲至70多歲，發病日介於7月下旬至8月中旬，個案多因發燒、肌肉痛或腹瀉等症狀就醫。目前5人已出院，1人仍於加護病房治療中。

針對加護病房個案，林詠青指出，為南部60多歲女性，本身有高血壓，8月上旬出現腹瀉、倦怠到診所就醫，診斷腸胃炎，後續發燒、全身無力到急診，因意識變差而收治於加護病房，後續檢驗確診，仍接受插管治療中，生命徵象穩定。據悉颱風期間，其住家附近未淹水，皮膚也無傷口，但有污水污泥接觸史。

疾管署統計，今年累計50例本土類鼻疽，其中5例死亡，並累計34例本土鉤端螺旋體病。 

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中