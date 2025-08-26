自由電子報
健康醫療
兩性生殖

健康網》親吻可降血脂？ 減重醫解析：降低壓力是關鍵

2025/08/26 15:15

美國一項研究顯示，每月親吻7次以上的人，血液中的三酸甘油酯較低、高密度脂蛋白（HDL）較高，間接有助於心血管與代謝健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

美國一項研究顯示，每月親吻7次以上的人，血液中的三酸甘油酯較低、高密度脂蛋白（HDL）較高，間接有助於心血管與代謝健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕週五是今年的七夕情人節，有研究顯示，每月親吻7次以上的人，血液中的三酸甘油酯較低、高密度脂蛋白（HDL）較高，間接有助於心血管與代謝健康。不過，新竹初日診所院長魏士航提醒，這項效應的關鍵在於「降低壓力」，若平時飲食高油高糖、作息紊亂或體重過重，就算增加親吻頻率，健康狀況只會持續惡化。

美研究：每月親吻7次以上群組 三酸甘油酯較低

一項刊登於《Health Communication》的研究，分析了863名美國成年人的健康數據，平均年齡為50.84歲，其中約75%屬於肥胖或過重。研究團隊將參與者依每月親吻頻率分為「從不」、「1-6 次」及「7次或更多」3組，並進行血脂與壓力評估。結果顯示，親吻對健康的正面影響並非線性累積，而是呈現「門檻效應」，只有達到每月7次以上的族群，壓力顯著下降，且三酸甘油酯與高密度脂蛋白（HDL）水平均優於其他組別。

擁抱等親密互動 也可調節身心壓力

魏士航表示，其實不只是親吻，包含擁抱等親密互動，能維持健康狀態的關鍵在於調節心理與生理壓力。當壓力荷爾蒙皮質醇長期偏高，會促進脂肪堆積，讓血糖與血脂同時升高；相反地，親密互動能舒緩緊繃情緒，促進催產素分泌、降低皮質醇，並減少體內的發炎反應，讓代謝狀態維持穩定。研究也發現，在急性壓力情況下，這類互動能加快皮質醇回復正常，間接穩定血糖。

魏士航醫師指出，包含擁抱在內的親密互動能舒緩緊繃情緒，促進催產素分泌、降低皮質醇，並減少體內的發炎反應，讓代謝狀態維持穩定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

魏士航醫師指出，包含擁抱在內的親密互動能舒緩緊繃情緒，促進催產素分泌、降低皮質醇，並減少體內的發炎反應，讓代謝狀態維持穩定；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

親吻無助降低「壞膽固醇」 飲食+運動不可少

研究也特別強調，這些非語言的親密行為，對低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）並沒有顯著影響。也就是說，要真正改善肥胖、血糖與血脂等健康狀態，只依賴親密互動遠遠不夠，仍必須配合均衡飲食、規律作息與持續運動，才能讓代謝維持在穩定範圍，減少相關疾病風險。

醫授4大約會秘訣 浪漫過節不長肉

七夕情人節想甜蜜又不想發胖？魏士航提供4個約會秘訣。

●挑選優質蛋白質，控制油脂比例

主餐可選鮭魚、海鮮、非油炸魚排或雞排；若是牛排，則以菲力或沙朗等油花較少的部位為佳，並搭配烹調清爽的蔬菜料理，避免使用過多奶油與濃醬。

●掌握用餐順序與餐酒搭配

依「水 → 肉 → 菜 → 飯 → 果」順序進食，先喝一杯水或無糖茶，再吃蛋白質與蔬菜，最後少量澱粉與水果。若搭配餐酒，遵守「一杯酒配一杯水」的原則，減少脫水與熱量負擔。

●情人節選85%黑巧克力

可可濃度越高，含糖量越低，85% 黑巧克力的糖分約為70% 的1/3。可搭配無糖茶或氣泡水，並將份量控制在1-2 小塊，既保留節日甜蜜，也不增加控糖負擔。

●用餐後安排輕鬆步行

餐後進行 10-15分鐘的輕鬆步行，有助促進消化、穩定餐後血糖與血脂，也能延續約會的互動與放鬆感。

七夕情人節不想幸福肥，需掌握4大秘訣。（初日診所提供）

七夕情人節不想幸福肥，需掌握4大秘訣。（初日診所提供）

親密過節 別忘關心另一半健康

不過，魏士航也提醒，浪漫過節時若察覺另一半精神不濟、眼皮浮腫、口氣異常，或擁抱時腰圍明顯變粗（女性超過80公分、男性超過90公分），都可能是身體發出的警訊。特別腹部肥胖與高血糖、高血壓及血脂異常的風險密切相關，建議及早由專業醫療團隊進行檢查與評估。七夕情人節，不只傳遞愛意，也別忘了關心彼此的健康。

