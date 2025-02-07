大S猝逝引發搶打疫苗潮 台中市：公費流感疫苗用罄

大S染流感併發肺炎在日驟世，引發全台搶打流感疫苗，中市衛生所近日種人潮大排大長龍。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟世，引發全台搶打流感疫苗，自費疫苗也一劑難求，台中市4天施打公費流感疫苗3.3萬劑，僅剩約5000劑，因與民眾先前至台中市預約平台預約數相當，故疫苗已用罄，剩餘疫苗將提供已預約民眾使用，提醒已預約民眾盡速前往合約院所接種疫苗，亦可洽問院所提早前往施打，增強身體保護力。

流感疫苗打氣旺盛，也帶動新冠及肺炎鏈球菌疫苗打氣，衛生局統計，中市2月3日到6日施打新冠疫苗4846人次、肺炎鏈球菌疫苗（含13PCV及23PPV）接種1891人次，相較過年前，肺炎鏈球菌疫苗1天約施打300劑，新冠疫苗1天僅有760人接種，人數增加5成。

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全台湧現施打公費流感疫苗人潮，部分縣市已用罄，台中市也宣佈公費流感疫苗，小兒科診所院長施勝桓指出，大S流感病逝日本消息傳出後，診所出現搶打疫苗的排隊人潮，接種民眾是年前的10倍，2天內公費疫苗也打完，目前只剩衛生局疫苗預約平台劑量，自費流感疫苗一供貨也立刻秒殺，提醒民眾除接種疫苗，也應做好防疫，戴口罩、勤洗手。

衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險。

全台搶打流感疫苗，中市診所近日湧進種人潮。（施勝桓提供）

全台搶打流感疫苗，中市診所近日種人潮大排大長龍。（施勝桓提供）

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