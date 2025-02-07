80歲長輩無菸酒檳榔史竟罹舌癌 旋轉皮瓣保留咬字功能

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕80歲張先生一向身體健康，沒有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣，但兩年多前發現左側鑲的假牙旁舌頭有個潰瘍，潰瘍幾個月未痊癒，到醫院切片化驗檢查，發現是鱗狀上皮細胞癌的舌癌，醫師考量到張先生是藝術老師，若將舌頭癌細胞處包含安全範圍一併切除，將會影響咬字發音及生活，因此切除癌症部位後，利用剩下的舌頭組織重建缺損處，保留病人口語功能，術後3個月，張先生已能恢復正常咬字，並回歸正常生活。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，舌癌是口腔癌的一種，而口腔癌中有90%是鱗狀上皮細胞癌，且多為黏膜經慢性刺激造成病變，造成黏膜病變的原因不外乎是菸、酒、檳榔等外界刺激，但有部分情況是口腔假牙或異物長期摩擦所導致。

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蔡祐任指出，中壯年男性是口腔癌的好發族群，口腔癌症的初期症狀除了口腔內生成腫瘤外，病灶也可能是無痛、遲遲未痊癒的潰瘍，因為不會痛而可能被病人忽略，其他則是當癌細胞侵犯到口腔肌肉，致使嘴巴無法張合、舌頭無法靈活運用，導致咬字不清的情況，也是警訊之一。

一般而言，癌細胞在未轉移的情況下，是可以靠手術切除的，以口腔癌來說，若近端轉移到頸部淋巴結，還可以靠手術切除，但若是遠端轉移到其他器官，就需要進行化療、放療等系統性治療，不適合做手術。

以張先生為例，他的潰瘍在靠近舌根的側緣，約2公分大，但癌症手術除病灶處，還需擴大切除周圍組織，避免復發，但張先生的工作是教書，但手術切除後的傷口若直接縫合會改變舌頭形狀；向下縫合則會造成舌根無法向上抬，均影響發音，因此醫療團隊選擇以旋轉皮瓣進行修補。

蔡祐任解釋，部份情況下可以跟整形外科合作，取身體其他部位的組織作「游離皮瓣」進行重建，但是這種作法不僅身上會多一個傷口，取來的皮瓣也沒有舌頭的收縮運動功能，而張先生的傷口經過評估，恰好能以舌頭僅存的組織進行修補，醫師將剩下的組織設計成可以旋轉的皮瓣，進而用最小的張力去完整覆蓋傷口，再以人工敷料輔助包覆，讓傷口得以順利生長，為避免癌細胞可能擴散或復發，蔡祐任替病人做預防性頸部淋巴結廓清手術，並請他到牙科處理鑲著的假牙，以免繼續摩擦造成復發。

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