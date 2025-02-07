健康網》肺鏈疫苗無法取代流感疫苗 醫：只能相輔相成

醫師指出，肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗的作用機制不同，保護效果互補，有相關但不是互相取代。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日因藝人大S流感猝逝，讓全民瘋打流感疫苗，有些人想到「流感疫苗得年年打，而肺炎鏈球菌可以撐比較久」，怎麼不直接打肺炎鏈球菌疫苗就好？對此，婦產科名醫蘇怡寧提醒民眾，流感疫苗是用來降低流感病毒所引起的重症風險；肺炎鏈球菌疫苗是用來降低肺炎鏈球菌所導致的重症風險，兩者作用機制不同，保護效果互補，有相關但不是互相取代。

蘇怡寧在臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文說明，以機轉來看，流感本身不會直接導致肺炎，但流感會削弱免疫系統，增加後續細菌性肺炎感染的風險。研究顯示，因流感併發症住院或死亡的病人，其實許多是因肺炎鏈球菌引發的繼發性感染所造成，但這不代表肺炎鏈球菌疫苗能完美取代流感疫苗的功效。

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蘇怡寧以「遭小偷」比喻，家門忘記關容易遭小偷，但即便把附近惡名昭彰的小偷先抓走，其他地方的小偷還是有可能趁虛而入。流感可能引起的後續感染不只肺炎鏈球菌，千萬不要以為自己大聰明，覺得只要打了肺炎鏈球菌疫苗，不會得肺炎，就可以不必打流感疫苗。

肺炎鏈球菌疫苗

蘇怡寧指出，肺炎鏈球菌疫苗是用來預防肺炎鏈球菌感染的疫苗，該細菌可能引發肺炎、腦膜炎、中耳炎、敗血症等嚴重疾病，尤其對嬰幼兒、老年人及免疫功能低下者影響較大。

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