自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》肺鏈疫苗無法取代流感疫苗 醫：只能相輔相成

2025/02/07 09:32

醫師指出，肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗的作用機制不同，保護效果互補，有相關但不是互相取代。（資料照）

醫師指出，肺炎鏈球菌疫苗與流感疫苗的作用機制不同，保護效果互補，有相關但不是互相取代。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日因藝人大S流感猝逝，讓全民瘋打流感疫苗，有些人想到「流感疫苗得年年打，而肺炎鏈球菌可以撐比較久」，怎麼不直接打肺炎鏈球菌疫苗就好？對此，婦產科名醫蘇怡寧提醒民眾，流感疫苗是用來降低流感病毒所引起的重症風險；肺炎鏈球菌疫苗是用來降低肺炎鏈球菌所導致的重症風險，兩者作用機制不同，保護效果互補，有相關但不是互相取代。

蘇怡寧在臉書專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文說明，以機轉來看，流感本身不會直接導致肺炎，但流感會削弱免疫系統，增加後續細菌性肺炎感染的風險。研究顯示，因流感併發症住院或死亡的病人，其實許多是因肺炎鏈球菌引發的繼發性感染所造成，但這不代表肺炎鏈球菌疫苗能完美取代流感疫苗的功效。

蘇怡寧以「遭小偷」比喻，家門忘記關容易遭小偷，但即便把附近惡名昭彰的小偷先抓走，其他地方的小偷還是有可能趁虛而入。流感可能引起的後續感染不只肺炎鏈球菌，千萬不要以為自己大聰明，覺得只要打了肺炎鏈球菌疫苗，不會得肺炎，就可以不必打流感疫苗。

肺炎鏈球菌疫苗

蘇怡寧指出，肺炎鏈球菌疫苗是用來預防肺炎鏈球菌感染的疫苗，該細菌可能引發肺炎、腦膜炎、中耳炎、敗血症等嚴重疾病，尤其對嬰幼兒、老年人及免疫功能低下者影響較大。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中