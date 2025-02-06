藥品過敏嚴重恐休克致死 出現這些症狀別輕忽

南投縣衛生局提醒民眾如果有用藥問題，可洽鄰近醫療機構或社區藥局的醫師或藥師。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕藥物過敏嚴重恐引發急性休克死亡！南投縣衛生局提醒民眾，服用藥物後若皮膚出紅疹、口腔潰破、喉嚨感到疼痛、眼睛變紅腫、嘴唇腫脹，或出現發燒情形，就要立刻就醫，並向醫師說明接觸藥物種類、使用及發作時間，以把握黃金治療時間。

南投縣衛生局表示，國內曾有1名39歲男子在服用降尿酸藥物後藥物過敏，引發急性休克死亡案例，最近也有縣民在服用藥物後出出現皮膚出紅疹等藥物過敏情形，提醒民眾任何人都有可能發生藥品過敏，且藥物過敏只需極少量接觸，便會引發病症。

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衛生局指出，會引發藥物過敏的藥品包含內服及外用藥，例如西藥內服錠劑膠囊、消炎藥膏、眼藥水、麻醉藥物、吸入性藥物及藥水。另外像中藥的煎劑、丸、粉製劑及外敷藥布等，也都有可能出現藥品過敏，民眾如果有用藥問題可洽鄰近醫療機構或社區藥局的醫師或藥師，若有出現上述藥物過敏症狀，千萬不要輕忽，應趕快就醫治療，以免病症惡化。相關食藥安全資訊，可上衛生福利部食品藥物管理署訂閱食品藥物安全週報 。

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