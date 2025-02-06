健康網》為什麼躺著反而咳不停 醫曝圖：心臟重量壓到肺

醫師說明，躺下去一直咳是心臟的重量加上肺本身造成的；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽聞「躺著休息」，不過對於嚴重咳嗽的人來說，躺下去反而會咳個不停。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享刊登在《刺胳針》（Lancet）的研究，一名新冠肺炎病人躺著和趴著做的電腦斷層（CT），躺著的CT顯示肺炎在心臟的壓迫下明顯更嚴重；而趴著的CT沒有了心臟的壓迫，兩側肺炎明顯更好，這也是會鼓勵重症肺炎的病人趴睡來減少肺部的負擔，幫助痰液排除的原因。

蘇一峰表示，「躺下去就會咳個不停」是呼吸感染門診的問題前幾名，甚至很多病人也都有這個「感冒後躺下就咳得要死」的經驗，更有好多患者都說「感冒咳到只能坐著睡覺」，躺下去一直咳其實是心臟的重量加上肺本身造成的。

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蘇一峰說明，心臟的生理解剖構造在肺部的左前方，當躺下時，心臟就變成在肺臟的上方，因此躺下後的每一次呼吸，肺臟都要支撐起心臟的重量。

一名新冠肺炎病人躺著和趴著做的電腦斷層。（圖取自蘇一峰臉書）

他表示，上面這張圖是修改來自知名醫學期刊《刺胳針》，一個COVID肺炎的病人在同一時間躺著和趴著做電腦斷層CT，躺著的CT，可以看到肺炎在心臟的壓迫下明顯更嚴重了，而趴著做的CT少了心臟的壓迫，兩側肺炎明顯更好，一側的肺炎甚至都消失。

蘇一峰指出，當感冒本來就有支氣管發炎阻塞的情形下，躺著因為重量的影響心臟壓在肺上面，加上肺部自己的重量也壓在底層的肺上面，讓底層的肺要支撐心肺重量下呼吸，特別的辛苦困難，只好一直咳嗽把阻塞的氣管咳開，也是鼓勵重症肺炎的病人趴睡減少肺部負擔的原因。

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