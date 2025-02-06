自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》為什麼躺著反而咳不停 醫曝圖：心臟重量壓到肺

2025/02/06 20:36

醫師說明，躺下去一直咳是心臟的重量加上肺本身造成的；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師說明，躺下去一直咳是心臟的重量加上肺本身造成的；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽聞「躺著休息」，不過對於嚴重咳嗽的人來說，躺下去反而會咳個不停。胸腔內科醫師蘇一峰在臉書分享刊登在《刺胳針》（Lancet）的研究，一名新冠肺炎病人躺著和趴著做的電腦斷層（CT），躺著的CT顯示肺炎在心臟的壓迫下明顯更嚴重；而趴著的CT沒有了心臟的壓迫，兩側肺炎明顯更好，這也是會鼓勵重症肺炎的病人趴睡來減少肺部的負擔，幫助痰液排除的原因。

蘇一峰表示，「躺下去就會咳個不停」是呼吸感染門診的問題前幾名，甚至很多病人也都有這個「感冒後躺下就咳得要死」的經驗，更有好多患者都說「感冒咳到只能坐著睡覺」，躺下去一直咳其實是心臟的重量加上肺本身造成的。

蘇一峰說明，心臟的生理解剖構造在肺部的左前方，當躺下時，心臟就變成在肺臟的上方，因此躺下後的每一次呼吸，肺臟都要支撐起心臟的重量。

一名新冠肺炎病人躺著和趴著做的電腦斷層。（圖取自蘇一峰臉書）

一名新冠肺炎病人躺著和趴著做的電腦斷層。（圖取自蘇一峰臉書）

他表示，上面這張圖是修改來自知名醫學期刊《刺胳針》，一個COVID肺炎的病人在同一時間躺著和趴著做電腦斷層CT，躺著的CT，可以看到肺炎在心臟的壓迫下明顯更嚴重了，而趴著做的CT少了心臟的壓迫，兩側肺炎明顯更好，一側的肺炎甚至都消失。

蘇一峰指出，當感冒本來就有支氣管發炎阻塞的情形下，躺著因為重量的影響心臟壓在肺上面，加上肺部自己的重量也壓在底層的肺上面，讓底層的肺要支撐心肺重量下呼吸，特別的辛苦困難，只好一直咳嗽把阻塞的氣管咳開，也是鼓勵重症肺炎的病人趴睡減少肺部負擔的原因。

更多名醫開講專欄 〉更多相關文章 〉

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中