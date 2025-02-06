抗凝血藥不停藥也能換腎 27歲兒捐腎救心肌梗塞父

洪先生接受達文西手臂輔助移植腎臟，成功移植，恢復腎臟功能。（記者蔡淑媛翻攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕59歲洪先生患有糖尿病、心肌梗塞，及末期腎病，腎功能剩不到15%，依賴洗腎維生。去（2024）年接受兒子捐腎，但因心肌梗塞無法停用抗凝血劑，面對出血和心臟風險，接受達文西手臂輔助移植腎臟，有效降低出血量，術後當夜病患腎臟即恢復正常排尿功能，傷口也無血腫，成功擺脫洗腎人生。

台中榮總泌尿腫瘤科主任楊晨洸表示，洪先生洗腎近10年，因心臟問題，常因血液透析造成不適，一直等待大愛捐腎的機會，去年發生心肌梗塞裝置血管支架，心臟功能好轉，為免再因洗腎出現心臟危機，必須趕緊換腎，決定接受27歲兒子捐贈左腎，但面臨移植手術不能停用抗凝劑的難題。

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楊晨洸說，洪先生有心肌梗塞病史，心臟已放置過支架，經心臟內科醫師檢查後建議，即使做移植手術也不可以全面停用抗凝劑，只能暫停一項口服抗凝血藥物，心臟嚴重的風險。

另外移植腎臟時須連接縫合的血管位於身體相對深處，捐贈者的血管又相對較細，面對出血風險和心臟風險的兩難，因此決定選用自費的達文西手術輔助移植腎臟，可以減少大範圍的剝離，有效降低出血量，由傳統手術的200、300c.c.，減少至50c.c.以下，且不需完全停用抗凝劑。

楊晨洸指出，達文西腎臟移植手術只有嚴重動脈粥狀硬化而導致血管狀況不佳，才不適用，且中榮仍將輸尿管膀胱重建於骨盆腔，如同傳統手術位置，使移植腎臟回到後腹腔原來的位置，不影響腹腔內器官，不會出現腸子錯位等問題，手術效果也更好。

楊晨洸表示，洪先生為了救命，腎移植手術必須有效減少出血量，加上髂外動脈狀況好，適合達文西腎移植手術，原來使用的雙重抗凝血劑不停用，手術傷口僅約5公分，出血量也少，腎功能恢復好，術後3天即恢復正常，雖然2週後發生心肌梗塞，但是只要照護好心臟病及糖尿病，不用煩惱洗腎。

洪先生接受達文西手臂輔助移植腎臟，成功移植，恢復腎臟功能。（記者蔡淑媛翻攝）

楊晨洸醫師指出，病人術後透過超音波檢查確認移植腎的血流灌流量，功能正常。（記者蔡淑媛攝）

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