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健康網》領藥缺貨怎麼辦？ 食藥署：符合「三同」原則可換藥

2025/02/06 17:16

食藥署指出，只要藥品劑量、成分、含量相同，就算廠牌不同也有同等療效；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

食藥署指出，只要藥品劑量、成分、含量相同，就算廠牌不同也有同等療效；圖為示意圖。（圖取自photo AC）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「藥師，我領的這個藥最近很常缺藥，有沒有什麼辦法可以解決呢？可以幫我換藥嗎？」民眾領藥缺藥時，常有這樣的煩惱，食藥署在臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，只要藥品劑量、成分、含量相同（三同藥品），就算廠牌不同也有同等療效。若處方箋上無標明不可替代並載明原因，藥師經病人同意可替換成三同藥品。

食藥署表示，近年來受國際局勢變化，或是藥廠市場考量等，許多藥物有暫時性缺藥或是退出健保市場的問題。但台灣的藥廠在經過一連串的改革升級後，目前已全面通過PIC/S GMP，與國際製藥標準接軌。不必擔心原本醫師開立的藥物缺藥該怎麼辦，現在台灣製造的藥品，也具備與原廠相同的品質。

食藥署提到，當病人的藥物缺藥時，依據藥師法第17條，以及全民健康保險醫療辦法26條，若處方箋上沒有標示不可替代並載明原因，藥師只要經病人同意，就可以「同成分、同劑型、同含量」的其他廠牌藥品，也就是所謂的三同藥品。

民眾可能也有過同樣的藥品在不同的醫院，醫師會開立不同廠牌的經驗。食藥署說明，在專業藥師的眼裡，三同藥品都具有一樣的療效，政府跟藥廠也都必須按時監控藥品的品質。如果有藥品上的不瞭解，可以隨時諮詢藥師。

食藥署說明，藥師只要經病人同意，就可以「同成分、同劑型、同含量」的其他廠牌藥品替換；圖為情境照。（圖取自freepik）

食藥署說明，藥師只要經病人同意，就可以「同成分、同劑型、同含量」的其他廠牌藥品替換；圖為情境照。（圖取自freepik）

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