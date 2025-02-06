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護理人員小確幸！嘉基「五餅二魚分享車」暖心

2025/02/06 16:33

「五餅二魚分享車」滿載著零食、飲料，已成為嘉基護理同仁心中的小確幸。（嘉基提供）

「五餅二魚分享車」滿載著零食、飲料，已成為嘉基護理同仁心中的小確幸。（嘉基提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕護理人員日夜辛勤，常常忙得無暇好好吃飯。嘉義基督教醫院護理部攜手院牧部於每週兩次推出「五餅二魚分享車」，藉由分送點心飲料的暖心行動，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖。

院牧部表示，「五餅二魚」的名稱取自聖經故事，象徵著在有限的資源下，上帝以恩典賜予豐盛的祝福。

院牧部傳道於每週二、週四的下午，透過「五餅二魚分享車」巡迴各護理站，希望藉由分送點心飲料，將這份愛與平安傳遞給每位護理同仁，讓大家在忙碌的工作中感受喜樂與恩典。

「當忙到沒時間吃飯，快撐不住時，看到『五餅二魚分享車』來了，感覺像及時雨！」陳姓護理師表示，「五餅二魚分享車」滿載著零食、飲料，已成為護理同仁心中的小確幸，讓同仁可以在繁忙的工作中短暫歇息，重拾能量。

嘉基護理部郭雅慧部主任表示，「五餅二魚分享車」不僅是一台零食車，更是醫院對護理同仁的一份感謝與關懷。護理工作雖辛苦，但透過這樣的愛心分享行動，讓每位同仁感受到他們的辛苦付出，有被看見被珍惜。

嘉基每週兩次推出「五餅二魚分享車」，藉由分送點心飲料，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖。 （嘉基提供）

嘉基每週兩次推出「五餅二魚分享車」，藉由分送點心飲料，讓忙碌中的護理人員感受到溫暖。 （嘉基提供）

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