桃園市公費流感疫苗剩7700劑 議員：嚴查自費疫苗哄抬價格

各衛生所及合約醫療院所近日湧現搶打公費流感疫苗的民眾。（資料照，記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藝人大S徐熙媛到日本旅遊時，因流感併發肺炎猝逝，且台灣也正處於流感流行期，各衛生所及合約醫療院所湧現搶打公費流感疫苗的民眾，桃園市3日仍有2.8萬劑疫苗，但截至今（6）日下午1點，僅剩約7700劑公費流感疫苗，計畫明起公費流感疫苗集中在衛生所施打，診所則以自費疫苗為主。

議員凌濤也在臉書發文指出，目前桃園市已有超過 65 萬名市民接種流感疫苗，施打率接近30%。截至今日公費流感疫苗剩餘不到8000劑，從明天起，公費疫苗施打將集中於衛生所，而各大診所則以自費疫苗為主。

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凌濤指出，經與桃園市衛生局長確認，目前自費流感疫苗供應充足，每劑價格約1000元左右，但他們已接獲通報，部分縣市及診所竟然喊價到 3000元，這已涉及違法行為，將要求市府相關單位嚴格取締不當哄抬價格，確保市民的施打權益。

凌濤指出，流感病毒變異快速，確切的社區保護門檻難以設定，但他們的目標很明確，就是優先提高長者、幼童、慢性病患者的施打率，並鼓勵更多市民主動接種，以提升整體社區保護力，謝謝衛生局同仁及基層醫療院所的努力。

各衛生所及合約醫療院所近日湧現搶打公費流感疫苗的民眾。（資料照，記者鄭淑婷攝）

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