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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》元宵呷甜甜小心血糖飆 國健署授控糖5撇步

2025/02/06 19:15

國健署分享5個控糖要訣，定期健檢、妥善監控、維持良好生活習慣、均衡飲食及規律運動。（資料照）

國健署分享5個控糖要訣，定期健檢、妥善監控、維持良好生活習慣、均衡飲食及規律運動。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕元宵節（12日）即將到來，吃上一碗熱呼呼的湯圓，節日氛圍滿滿！國民健康署提醒，糖尿病及高血糖風險族群，血糖管理不可忘，並提供5個控糖要訣，定期健檢、妥善監控、維持良好生活習慣、均衡飲食及規律運動，幫助民眾維持身體健康。

控糖5要訣 規律運動很重要

●定期健檢：自114年起，國健署提供30歲以上民眾免費成人預防保健服務，儘早發現糖尿病前期（空腹血糖值介於100-125mg/dl）。

●妥善監控：定期監測血糖，確保空腹血糖在正常控制範圍內（70-99mg/dL）。

●健康管理：維持良好生活習慣，避免吸菸、飲酒過量、缺乏運動、高血壓、高血脂等糖尿病的危險因子。

●均衡飲食：依據「我的餐盤」，以手掌或拳頭簡單掌握每日六大類食物的建議份量，並遵循少油、少鹽、少糖及高纖的飲食原則。

●規律運動：每週從事身體活動累計達150分鐘，例如慢跑、逛燈會、出外踏青等生活化運動。

國健署指出， 市面上販售的元宵及湯圓都來自於糯米，湯圓為糯米粉與水混合後揉製而成，起初以無餡的紅白小湯圓為主，日後則衍生出包餡湯圓；元宵則是先將內餡分切後，再搖晃沾裹糯米粉，因此外觀會呈現不規則狀，但不論元宵或是湯圓，同樣都隱藏高脂、高糖、高熱量的情形，一不小心攝取過多就會造成熱量超標。

國健署提醒，不論是吃元宵還是湯圓，同樣都隱藏高脂、高糖、高熱量的情形，攝取過量可能造成健康的負擔。（資料照）

國健署提醒，不論是吃元宵還是湯圓，同樣都隱藏高脂、高糖、高熱量的情形，攝取過量可能造成健康的負擔。（資料照）

國健署說，像是4顆甜元宵或5顆鹹湯圓的熱量就相當於1碗白飯。以60公斤的成人計算，需慢走（4公里/小時）約1.5小時或是爬整棟101大樓（約2000階），才能消耗所攝取的熱量。此外，不要以為紅白小湯圓的熱量較低，若攝取20顆也相當於半碗白飯熱量，亦不可小覷。

國健署呼籲，民眾在感受元宵節氣氛的同時，想品嚐元宵或湯圓請掌握「少量吃、替換吃、聰明吃」的技巧，就能夠在吃跟健康之間，尋找到一個平衡點。

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