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20多歲軍人染流感肺部變白 有症狀到死亡僅2天

2025/02/06 13:08

藝人大S流感併發重症猝死，國內各地搶打流感疫苗，雲林縣剩2000多劑預計這2天會用完。（記者黃淑莉攝）

藝人大S流感併發重症猝死，國內各地搶打流感疫苗，雲林縣剩2000多劑預計這2天會用完。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕流感奪命！雲林今年1月有2例流感併發肺炎死亡個案，其中一例是1名年約20多歲職業軍人，去年12月31日發燒快篩確診A型流感，放假返回雲林住家，1月1日家人發現他高燒昏睡送急診，檢查整個肺部浸潤變白，高燒42度，隔天死亡。

藝人大S在日本因流感併發肺炎猝逝引發國人恐慌，各地出現搶打流感疫苗情況，雲林縣衛生局指出，國內流感在去年12月中旬進入流行期，今年1月進入高峰期，平均每天縣內流感抗病毒藥劑消耗量為約60盒。

衛生局統計，今年1月1日至昨（5）日縣內通報流感併發重症有14例，9人確診中有2人死亡，分別為20多歲職業軍人及70多歲男子，2人都是確診A流不到2天即過世。

據指出，這位20多歲軍人個案，是去（2024）年12月31日發燒到工作地的醫院急診，快篩確診A型流感後返回雲林住家，跟家人說感冒身體不適回房間休息，隔天家人發現他高燒、昏睡趕緊將他送醫院急診，到醫院時呼吸急促、心跳達160下，檢查發現肺部已浸潤呈白色，1月2日宣告不治。

70多歲男子則是1月14日因修剪樹枝摔傷送醫住院，檢查發現有肺炎，進一步快篩確診A流，16日不治。

衛生局統計，大S事件後，國內各地出現搶打流感疫苗情況，有不少外縣市來雲林打疫苗，2月2日全縣公費疫苗還有1萬1000多劑，截至今天上午只剩2200多劑，預計明大就會用完。另流感抗病毒藥劑現庫存有1200盒左右，原訂3月才能申請，衛生局今天向疾管署再申請600盒。

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