健康網》年後5招輕鬆甩肉！ 營養師：連續做5天見效

營養師分享甩肉撇步，如用餐時注意進餐順序，主食最後再吃，以及專心吃飯，不要邊工作邊吃；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕開工好幾天了，春節累積的甜蜜「腹」擔消去了嗎？營養師廖欣儀在臉書專頁「欣儀的營養聊天室」發影片分享，春節過後每人平均胖1-2公斤，她強調，甩肉不難，首先要有「決心」。她提供5個撇步，像是多吃蔬菜，少吃加工品、禁食炸物甜點、每天運動30分鐘，以及注意進餐順序，主食最後，專心吃飯等，只要連續5天照著做，就可看到效果，恢復年節前的好身材。

多吃蔬菜 減少加工品

新鮮蔬菜每餐至少吃1碗，食物請選擇原型食物，不吃精製加工品，例如吃地瓜、南瓜或馬鈴薯取代白飯，吃雞胸肉、瘦豬肉等低脂肉類，不吃炸雞排、貢丸、香腸等；烹調用油減少，改吃堅果好油。

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禁食高油、高糖食物

嚴禁消夜與甜食，至於洋芋片、餅乾、麵包、蛋糕等高脂高糖高鹽的食物，這5天都不要出現在家裡。

除了三餐以外，每天可有2次點心時間，可準備少量堅果搭配水果，增加飽足感，堅果提供好油脂，也可提供優質營養素；水果則能補充纖維質與維生素。選擇正確的點心，避免吃精緻澱粉類的甜點或零食，才能避免攝取到不必要的空熱量。

營養師表示，可選擇堅果作為點心，它能提供好油脂，也可提供優質營養素；示意圖。（圖取自freepik）

改變進餐順序 細嚼慢嚥

用餐前可先喝湯或開水再吃蔬菜，膳食纖維加上水就可以把胃撐滿了，接著再吃豆蛋魚肉類，最後吃主食類。

用餐時記得細嚼慢嚥，不要急著吃完，這樣飽足感就會慢慢起來，吃到7分飽就該停，不要吃到10分飽。

專心進食 不要邊工作邊吃

吃飯的時候要坐在餐桌上專心進食，將要吃的菜份量先準備好，吃完就停，不要繼續夾菜，千萬別當菜尾垃圾桶，把桌上剩菜全吃完。此外，也不要邊看電視邊進食，因為分心狀態下會不自覺越吃越多。

每天運動至少30分鐘

找一個自己願意做的運動，每天至少30分鐘，例如飛輪、慢跑、跳繩、重訓皆可，記得運動前後要補充水分，保持代謝正常。

廖欣儀指出，過年後她會安排自己為期1週的清淡飲食，讓腸胃休息一下，緩解過年大餐後所造成的後遺症，並恢復正常的生活作息，搭配規律的運動，才能達到最有效率的體態控制。

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