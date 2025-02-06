為腎癌患者打氣！實驗疫苗3年有效 挑戰復發魔咒

實驗性腎癌疫苗報佳音，初期臨床數據亮眼；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日發表於《自然》（Nature）期刊的一項初期臨床試驗結果顯示，一種針對腎癌的實驗性「個人化」疫苗展現出令人鼓舞的潛力。該疫苗不僅在安全性方面表現良好，且在所有9名高復發風險患者體內，均成功引發了明確的免疫反應，並在長達3年的追蹤期內未見癌症復發。

這項研究由美國麻薩諸塞州波士頓的丹娜-法伯癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute）主導。研究人員表示，該疫苗利用患者腫瘤細胞中獨特的「新生抗原」（neoantigens，即癌細胞突變產生的蛋白質）為每位患者量身打造個人化治療方案，藉此訓練免疫系統識別並攻擊癌細胞。

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「我們的研究顯示，即使是突變負荷相對較低的腎癌，也能成為新抗原疫苗的可行目標。」該研究資深作者、丹娜-法伯癌症研究所的腫瘤內科醫師Toni Choueiri指出。「我們觀察到，與疫苗相關的新T細胞克隆出現了快速、大量且持久的擴增。」

腎細胞癌（RCC）是最常見的腎臟惡性腫瘤，儘管手術切除是標準治療，但仍有相當比例的患者面臨術後復發風險。這項研究旨在為這些高風險患者提供一種新的免疫療法選擇。初步結果顯示，該疫苗能有效啟動T細胞反應，攻擊可能殘存的癌細胞。

這種「個人化」的策略，是先分析每位患者腫瘤獨有的突變，找出最能引發免疫反應的新抗原，再將這些抗原製成疫苗，因此每位患者所接受的疫苗都是獨一無二的。

研究團隊已著手進行下一階段的多中心、國際性隨機試驗，將進一步評估該疫苗與免疫療法藥物「派姆單抗」（pembrolizumab）合併使用的效果。目前，該試驗正招募已接受腎癌手術但仍有高復發風險的患者。

哈佛醫學院免疫學教授暨腫瘤學家凱瑟琳·吳 （Catherine Wu） 博士表示：「這項研究為癌症免疫療法的個人化精準治療邁出了重要一步，顯示該領域的巨大潛力。雖然還需要更大規模和更長時間的追蹤來驗證其長期療效，但初步結果無疑令人振奮。」

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