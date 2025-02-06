公費流感疫苗一週內用完 卓榮泰：增購10萬劑公費疫苗

衛福部長邱泰源今（6）日在行政院會提出緊急增購流感疫苗的臨時動議，院長卓榮泰表示，目前預估2024年公費流感疫苗一週內將會用完，同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡。（記者鍾麗華攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕知名女星「大S」徐熙媛不幸在日本因流感併發肺炎過世，引起民眾搶打流感疫苗。衛福部長邱泰源今（6）日在行政院會提出緊急增購流感疫苗的臨時動議，院長卓榮泰表示，目前預估2024年公費流感疫苗一週內將會用完，同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡。

行政院發言人李慧芝轉述，卓揆在聽取衛福部報告後表示，2024年流感疫苗接種計畫採公費疫苗658萬劑，自去年10月1日開打，提供65歲以上長者、幼兒等11類較高風險接種，在疾管署多次呼籲下，截至去年12月31日依然剩餘約80萬劑。為發揮疫苗最大效益、避免浪費，今年1月1日開放全國年滿6個月以上尚未接種的民眾，可以接種到疫苗用完為止。

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卓揆指出，近日因相關不幸事件，民眾對於疫苗的接種需求大增，目前預估2024年公費流感疫苗一週內將會用完，但目前仍是流感高峰期，因此同意衛福部再增購10萬劑公費流感疫苗，提供65歲以上長者、學齡前幼兒等11類較高風險族群，減少重症與死亡。

卓揆強調，目前自費疫苗依然非常充足，因此請持續鼓勵民眾自費施打。另外，也請衛福部儘速依法辦理疫苗增購作業，確保疫苗迅速到位；也請地方政府妥善規劃接種作業，提供便民接種服務。雖然疫苗基金預算和公務預算撥補疫苗基金分別被凍結100萬元和1000萬元，但依然要想辦法全力支持增購疫苗預算，照顧高風險族群的健康。

疾管署副署長曾淑慧在院會後記者會指出，目前已在處理行政作業，希望在2月20日提供民眾接種。接種對象部分，考量重症、死亡都以高風險族群為主，因此增購的10萬劑公費疫苗仍提供給11類較高風險族群接種。預算方面，將使用今年度的疫苗基金做支應。

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