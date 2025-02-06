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健康 > 抗老養生 > 運動復健

春節後下背痛？ 醫師提供4招運動有效緩解

2025/02/06 11:12

竹南診所復健科醫師劉建廷表示，透過簡單的運動，可以幫助舒緩下背痛。（竹南診所提供）

竹南診所復健科醫師劉建廷表示，透過簡單的運動，可以幫助舒緩下背痛。（竹南診所提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕農曆新節連假結束，頻繁的拜年走動、居家大掃除或久坐滑手機追劇等，容易引發下背痛。苗栗縣大千健康醫療體系竹南診所復健科醫師劉建廷提供4項簡單有效的運動建議，協助民眾緩解不適。

劉建廷表示，下背痛是現代人常見的健康問題之一，特別是在春節期間，由於生活作息改變，加上過度勞動或姿勢不良，都可能加劇背部的不適感，可透過「腰背伸展運動」、「骨盆活動運動」、「橋式運動」、「核心收縮運動」等4項運動方式，來有效緩解背部壓力。

一、腰背伸展運動：透過坐姿下的前彎伸展，可有效放鬆因長時間坐著或低頭等固定姿勢而緊繃的腰椎周圍肌肉。

1.坐在椅子上，雙腳平放地面。

2.左腳伸直，腳尖朝上，緩慢將上半身向前傾，雙手往左腳尖伸直，保持背部平直。

3.感覺腰部微微拉伸，維持姿勢15-30秒後，慢慢回復原位。

4.左右交換，重複5-10次為1組動作，每天可進行2-3組。

腰背伸展運動。（竹南診所提供）

腰背伸展運動。（竹南診所提供）

二、骨盆活動運動：是改善下背緊繃的關鍵，尤其對於因為不當姿勢或過度勞累所引起的肌肉緊繃，有很好的舒緩效果。同時，也可幫助活動腰椎，減少過度的脊椎壓力，改善脊柱的自然曲線。

1.仰躺於地板，膝蓋彎曲，雙腳平放。

2.緩慢將雙腳呈彎曲狀抬起（也可單腳輪流），背部腰椎區域貼近地面。

3.雙手輔助固定雙腿，停留5-10秒後，回到原來位置。

4.重複10次為1組動作，每天可進行2-3組。

骨盆活動運動。（竹南診所提供）

骨盆活動運動。（竹南診所提供）

三、橋式運動：這項運動特別針對腰背部、臀部和大腿後側肌群，通過緩慢抬升臀部的動作，可強化核心肌群，對維持良好姿勢和減少背部疼痛極有幫助。

1.採取仰臥姿勢，膝蓋彎曲，雙腳平放，雙手置於身體兩側。

2.緩慢抬起臀部，使膝蓋、髖部和肩部呈一直線。

3.維持5-10秒後緩慢下降。

4.重複10-15次為1組動作，每天可進行2-3組。

橋式運動。（竹南診所提供）

橋式運動。（竹南診所提供）

四、核心收縮運動：能加強脊椎穩定性。透過四肢支撐位置下的對角線運動，可有效訓練核心肌群，預防因肌肉無力導致的下背痛。

1.雙手和膝蓋著地，雙手與肩同寬，膝蓋與臀部同寬。

2.平舉左手並緩慢將右腳向後伸直，背部保持平直不可拱起。

3.維持5-10秒後回復姿勢，再左右交換。

4.重複10-15次為1組，每天可進行2-3組。

劉建廷提醒，這些運動雖然簡單，但持續進行可獲得良好效果，但若民眾在執行這些運動時感到不適，或下背痛情況持續惡化，應立即就醫尋求專業協助。同時，預防勝於治療，建議平日應養成正確姿勢習慣及適度運動，才能有效預防下背痛的發生。

核心收縮運動。（竹南診所提供）

核心收縮運動。（竹南診所提供）

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