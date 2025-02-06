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健康網》流感上門應避免做5件事！ 中醫：躺平最好

2025/02/06 13:45

中醫師表示，流感來襲時千萬不要勞累過度，躺平最好；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師表示，流感來襲時千萬不要勞累過度，躺平最好；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感染流感時，多數人吃藥休息就能康復，但有的人卻會產生嚴重併發症。該如何趨吉避凶呢？中醫師余雅雯分享得流感時的應對方法，忌勞累過度、泡溫泉、營養不均衡，此時就應該躺平休息，吃好睡好，若想進補增加體力要避免溫熱補藥材，簡單的小米粥及香菇雞湯即可，此外，還要預防共病危機，尤其是三高患者更要注意。

余雅雯在臉書專頁「上璽中醫 余雅雯 中醫師」發文分享，流感在中醫是屬於「時行疫癘之氣」，瘟疫論云：「本氣充滿，邪不易入本氣適逢虧欠，呼吸之間外邪因而乘之。」黃帝內經：「正氣存內，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛。」

在大流感時期，有人吃藥休息，幾天後就一尾活龍，有人卻倒下好幾天，甚至有嚴重的併發症，如心肌炎、肺炎、腦膜炎、菌血症等。為了讓民眾能更好的應對流感，余雅雯也列出以下5個流感來臨時要避免的危機，教民眾閃躲地雷。

危機1：忌勞累過度 躺平最好

很多人都以為出去旅行是休息，但旅行只是放鬆心情，而且有些人覺得難得出遊就是要多看多玩，卻忽略了旅行中耗體力的腳程、陌生地區費心神的摸索，以及時差與溫差對身體的適應力等，這些都會耗費身體許多能量，讓免疫力下降。

所謂的休息，就是躺平、放空、多睡，此刻當「躺平族」真的很重要。在感冒的小朋友身上很容易看到感冒發燒，此時千萬不要想說吃個藥就出發，把孩子帶去長途旅行，這樣容易導致回來後症狀加重，發燒溫度更高，讓治療難度又增加。

危機2：流感來襲 不可泡溫泉

感冒泡溫泉只適合「輕微感冒」，風寒束表，可以簡單泡足浴發發汗；但對已經發燒、發炎等體力衰弱者，反而危險。

尤其有二尖瓣脫垂者，雖然它不是個病，但是在中醫而言，是個心氣虛體質。泡溫泉會使心率增加、血壓不穩定，氣血往外耗散，該養正氣的內守能量減少，免疫及身體修復能力銳減，當然就是危險現象。

古人在針灸禁忌有大飢、大飽、大汗出三種，就是因為針灸會調動氣血，調節自律神經，任意違反禁忌，陽氣耗散，容易暈針甚至休克，所以不要再認為大爆汗就是排毒了。

危機3：忌營養不均衡 平時要打底

現代外食族美食選擇眾多，但都是高油、高糖，甚少均衡的五大營養素、維生素、礦物質，或是攝取養脾胃食物，但這些都是建構免疫的原物料。

以中醫的角度，陽明脾胃經絡，是多氣多血的大本營，腸胃也是免疫細胞大本營，平時身體若沒有打好底子，較容易禁不起嚴重的流感風暴。

危機4：進補要當心 補錯更嚴重

流感時會覺得昏昏欲睡、精神不好，氣虛時會想進食補湯，內容物大多有人篸、黃耆、紅棗、枸杞等，但溫熱補的中藥材，會刺激免疫細胞過度反應，中醫稱為外感化熱、歛邪，就是束著了，很快出現胸悶、咽痛黃黏痰，讓病程更加嚴重。

如果要補充體力，簡單的小米粥、富含優質蛋白的香菇雞湯、補充綜合維他命、喝足水分、多休息就足矣。

中醫師分享，得流感避免進補溫熱中藥材，以免刺激免疫細胞過度反應，吃簡單的小米粥、香菇雞湯即可；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師分享，得流感避免進補溫熱中藥材，以免刺激免疫細胞過度反應，吃簡單的小米粥、香菇雞湯即可；示意圖。（圖取自freepik）

危機5：慢性病患 慎防共病危機

合併氣喘、糖尿病、心肺肝腎慢性病者、肥胖病人都是流感致命的高危險族群。肥胖者，細胞本身會釋放發炎因子，所以有三高的人，平時就要積極治療，養成良好作息，維持正常的體重。

余雅雯提醒，不幸確診流感或新冠肺炎不用太緊張。中醫治療的特色就是辯證施治，除了讓症狀緩解，更重要的是扶助正氣，防止病邪長驅直入，避免體虛釀成免疫風暴的同時，又能夠迅速恢復體力。

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