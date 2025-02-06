健康網》感冒時進補小心更難痊癒 6禁忌一次看

醫師指出，感冒時吃「太補」，會使身體發炎過度，病程持續時間變長，造成「戀邪」，感冒難以痊癒。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日氣溫變化大，同時年節後也是感冒高峰期，風澤中醫診所副院長郭懿潔在臉書粉專「郭懿潔 中西醫師」提醒，感冒時要好好躺著多休息，千萬別過度進補、盲目大量喝水、不忌口、過度運動+大量流汗、濫用抗生素或自行服藥、嚴重時別泡溫泉，才能快快康復。

勿過度進補

郭懿潔表示，感冒期間容易疲勞怕冷，這時會下意識吃點帶有補性的燥熱食物，如麻辣鍋、薑母鴨、大補湯等，但它們會使身體發炎過度，病程持續時間變長，造成「戀邪」，感冒難以痊癒。

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盲目大量喝水

郭懿潔說，醫師會建議多喝溫水，但過度喝水影響腸胃、造成脹氣消化不良，且在感冒後期，嚴重咳嗽甚至肺部感染時，喝太多水可能造成肺水腫，導致呼吸急促。建議小口、多次飲水，適量補充即可。

醫師建議，小口、多次飲水，適量補充即可，避免過度喝水影響腸胃、造成脹氣消化不良；圖為情境照。（圖取自freepik）

不忌口

郭懿潔指出，吃生冷油膩、刺激性食物，如冰品、烤肉炸物、辛辣類、酒精等，不僅刺激喉嚨、影響身體排寒排毒，並且影響中焦脾胃受納功能，加重感冒症狀，延長病程。

過度運動、大量流汗

郭懿潔提到，很多人覺得「流汗能排毒」，但也要看病程及當下身體「正氣」充足與否。初起不嚴重時，可以輕微運動發汗排寒，若疾病至中後期，身體已經虛弱，過度運動反而可能導致虛脫，加重病情。

濫用抗生素或自行服藥

郭懿潔表示，感冒多為病毒感染，除非併發肺炎細菌感染，否則抗生素無效，並且亂吃成藥可能增加身體負擔。雖然感冒大部分會自行痊癒，但若碰到：喉嚨痛一天沒改善、吞嚥困難、黃綠色鼻涕痰、頭痛到想吐、咳到會喘、高燒2天不退，建議就醫。

醫師表示，感冒多為病毒感染，除非併發肺炎細菌感染，否則抗生素無效，並且亂吃成藥可能增加身體負擔；圖為情境照。（圖取自freepik）

嚴重不要泡溫泉

郭懿潔說，可以把泡溫泉想成「被動式的血管收縮運動」，體溫升高加速血液循環，對於已感冒的患者，會增加心肺負擔，也讓發燒虛弱更嚴重，尤其是病程中後期、症狀較嚴重、本身有心血管疾病，及年長者，更要避免，預防加重不適或暈厥。

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