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大S流感併發肺炎逝》一度大白肺 醫：被自身痰液淹死
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葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕女星大S在日本遊玩時感染流感，併發肺炎過世，使得大眾正視流感帶來的重症風險。有報導指出，大S有「大白肺」的症狀，胸腔科醫師蘇一峰在臉書說明，大S肺炎重症釀成「大白肺」，實際上是「病人被自己的
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關於大白肺，蘇一峰說明，其實就是嚴重肺炎導致呼吸困難，當嚴重的肺炎時，肺泡裡面會積滿痰液與發炎的水，當肺泡在痰水裡，空氣就無法進入交換氣體了。換句話說，大白肺是「病人被自己的痰液水腫活活淹死！」
蘇一峰表示，這時病人會用力呼吸，肺部失去交換氣體的能力，即使用力呼吸，血氧仍然一直下降。血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，可能半天幾小時內，心跳呼吸就停止而死亡！
最近在吵肺炎和敗血症，其實這是大白肺疾病的一體兩面。肺炎指的是「肺部因為感染等等原因發炎」、敗血症指的是「因為感染等等原因造成全身性的發炎反應」。肺炎和敗血症經常同時存在，彼此不是互斥的疾病，譬如大S就是流感肺炎引起敗血症。最後蘇一峰提醒，肺炎有時候很嚴重來勢洶洶，一不小心就過世了。
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