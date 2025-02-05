健康網》菸酒嗓聲音沙啞好困擾！ 5法還你好聲音

醫師指出，酒精會加重局部發炎使聲音沙啞；圖為情境照。（圖取自photo AC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現今社會，很多人習慣抽菸喝酒，尤其如果是需要應酬的人，常常一個晚上就是好幾杯黃湯下肚，久了就會有菸酒嗓。輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳表示，香菸會刺激黏膜導致聲帶腫脹、發炎；酒精則會加重局部發炎使聲音沙啞，甚至長瘜肉。恢復方式有5種，其中包含戒菸戒酒、聲帶休息、藥物、語言和手術治療。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文分享菸酒嗓的主因及治療方式。

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●吸菸影響：香菸中的有毒物質，會刺激咽喉黏膜，導致聲帶充血、腫脹，甚至誘發慢性喉炎導致瘜肉樣聲帶。

●飲酒影響：酒精會脫水，降低聲帶的濕潤程度，並加重局部發炎，導致嗓音變沙啞。長期暴露於這些因素，可能導致聲帶結節或瘜肉的形成，進一步惡化嗓音問題。

治療5方法 戒菸酒是關鍵

●戒菸戒酒：戒除吸菸與飲酒的習慣，是菸酒嗓治療的首要步驟。建議尋求戒菸門診的幫助，使用尼古丁替代療法來減輕戒斷症狀；如果非得要喝酒的話，盡量少喝幾杯。

●聲帶休息：休息是所有療養的關鍵，聲帶需要充分休息以促進修復。需避免大聲說話、喊叫或長時間講話，給聲帶減輕負擔。

●藥物治療：抗胃酸藥物可以減輕已經發炎的聲帶，因為額外胃酸刺激導致病情更加惡化。

●語言治療：藉由專業語言治療師進行聲帶肌肉的訓練以及改善發聲方式，有助於聲帶修復。

●手術治療：如果聲帶已出現明顯病灶如結節或瘜肉，影響正常發聲，可能需要進行手術治療，包含門診手術的類固醇注射或是全身麻醉進行精準雷射微創手術。術後需配合醫師建議進行語言治療訓練。

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