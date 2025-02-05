自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

轉移性泌尿上皮癌不再是絕症 免疫加標靶有機會逆轉

2025/02/05 16:44

成大醫院腫瘤部醫師鍾秉軒指，轉移性泌尿上度癌可經由自費的免疫加標靶兩種治療，提升療效。（記者王俊忠攝）

成大醫院腫瘤部醫師鍾秉軒指，轉移性泌尿上度癌可經由自費的免疫加標靶兩種治療，提升療效。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕55歲林先生因血尿就診，檢查確診為膀胱泌尿上皮癌4期，癌細胞已轉移至肺部和腦部，轉診至成大醫院做化學治療仍成效不佳，且反覆感染肺炎多次住院。後續醫病討論改為自費的免疫與標靶兩組合治療，腫瘤縮小獲得良好控制，生活品質改善，持續在門診追蹤治療。

成大醫院腫瘤醫學部醫師鍾秉軒指出，泌尿上皮癌在台灣南部較常見，與地下水污染、馬兜鈴酸中藥、化學染劑接觸、尿毒症、吸菸及人口老化等因素相關。泌尿上皮癌若能在初期早發現，預後較佳，手術後可達到痊癒；若疾病惡化至癌細胞轉移，手術成效便受限，而全身性治療（如化療、免疫治療和標靶治療）成為主要選擇。

他說，轉移性泌尿上皮癌患者大多高齡，同時伴隨多重共病（如腎臟病、糖尿病及高血壓等），需由腫瘤專科醫師量身規劃合適的治療，以控制疾病、改善生活品質。轉移性泌尿上皮癌過去治療方式有限，患者預後較差，主要依賴化療，但高齡患者常難以承受足夠劑量化療，導致療效差，或因嚴重副作用而中止治療。

鍾秉軒表示，隨著醫藥科技進步，近期治療有重大突破，包括免疫及多種標靶治療發展，透過不同組合搭配，提升治療成效、亦減少副作用。目前免疫治療結合標靶治療藥物在第1線治療轉移性泌尿上皮癌患者中，反應率達7成，顯著優於傳統化療，且副作用相對減少，造福許多無法接受化療的患者。

鍾秉軒並說，現行免疫治療結合標靶治療的組合尚未納入健保給付，患者治癌需自費。成醫積極參與多項臨床試驗，與國際接軌汲取醫藥新知，對病況合適且有意願的患者，有機會加入臨床試驗，免費接受國際標靶新藥治療，泌尿上皮癌患者可至腫瘤科門診諮詢個別治療方式。

泌尿道上皮癌的常見症狀。（成大醫院提供）

泌尿道上皮癌的常見症狀。（成大醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中