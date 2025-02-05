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健康網》女減重術後沒補營養沒追蹤 缺鐵性貧血上身

2025/02/05 20:05

醫師表示，如果出現疲倦、沒精神、臉色蒼白、手腳冰冷、頭暈目眩等症狀，尤其是曾做過減重手術的人，更應該多加留意，必要時就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，如果出現疲倦、沒精神、臉色蒼白、手腳冰冷、頭暈目眩等症狀，尤其是曾做過減重手術的人，更應該多加留意，必要時就醫；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕30多歲女子，在健康檢查中被發現血紅素僅有8.5mg/dL（正常女性應在12mg/dL以上）。進一步診斷確診為缺鐵性貧血。深入了解後發現，她在5年前接受胃繞道減重手術，術後體重、血糖、血脂均改善；然而，由於沒定期追蹤，也未補充必要營養素，導致缺鐵性貧血找上門。

減重手術易貧血4原因

義大醫院家醫部預防醫學科主任洪暐傑於臉書粉專「洪暐傑醫師的愛講空間」及個人網站發文指出，減重手術後容易導致貧血，主要包括下列原因：

●鐵吸收減少：手術繞過十二指腸和近端空腸（鐵的主要吸收部位）。

●胃酸分泌減少：胃酸有助於鐵的轉化，胃酸不足會影響吸收。

●飲食不足：術後食量減少，營養攝取不足。

●維生素B12缺乏：胃繞道手術可能干擾內在因子的分泌，進而影響維生素B12的吸收。

洪暐傑說，如果出現疲倦、沒精神、頭暈目眩，尤其站起來時、臉色蒼白、手腳冰冷、心跳快或不規則，等症狀別忽視，尤其是曾做過減重手術的人，更應該多加留意，必要時要就醫。

定期健檢 遵醫囑補充鐵劑、維生素

他綜合最新研究指出，接受胃繞道手術的患者中，有15%在術後1年內發生缺鐵性貧血，原因與鐵吸收受限有關；術後6個月內，約20%的患者因缺乏鐵或維生素B12而貧血。若未補充鐵劑，貧血風險將逐漸增加；無論是袖狀胃切除或胃繞道手術，術後患者普遍面臨貧血風險，因此需定期營養監控。

醫師表示，要預防減重術後貧血，建議要補充B12，或含鐵食物如紅肉、深綠蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik）

醫師表示，要預防減重術後貧血，建議要補充B12，或含鐵食物如紅肉、深綠蔬菜等；示意圖。（圖取自freepik）

洪暐傑表示，要預防術後貧血，最好定期健康檢查：監測血紅素、血清鐵蛋白和維生素B12等指標；適當補充營養，遵醫囑補充鐵劑、維生素B12及多種維生素；飲食調整，攝取富含鐵質（如紅肉、深綠蔬菜）與維生素C的食物，促進鐵吸收；專業追蹤，與營養師和醫師定期討論，根據身體狀況調整方案。

他總結，減重手術雖然能改善體重和代謝異常，但術後貧血（特別是缺鐵性貧血）可能悄悄來襲。定期監測、營養補充及專業管理，才能確保健康維持在最佳狀態，如果自己或家人曾接受減重手術，千萬別忽略這些風險，早期預防最重要。

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