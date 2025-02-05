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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台中兩天打公費流感疫苗2.5萬劑 剩8000劑恐今明告罄

2025/02/05 16:47

台中市西區衛生所大排長龍等候施打公費流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

台中市西區衛生所大排長龍等候施打公費流感疫苗。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女星「大S」徐熙媛染流感併發肺炎在日驟世，引發全台搶打流感疫苗，台中市前天與昨天共施打公費流感疫苗2.5萬劑，今天上午只剩1.3萬劑，扣除衛生局預約平台約5000劑，也僅剩8000劑，衛生所及醫療院打疫苗仍大排長龍，預計疫苗這兩天將用罄，衛生局建議民眾前往醫療院所接種前，可先打電話詢問避免撲空。

台中這兩天搶打疫苗熱烈，大S流感病逝消息傳出當天（2月3日），全市施打公費流感疫苗1萬劑，昨天更增加5成達1.5萬劑，衛生局也緊急回收盤點，今天僅剩1萬3000餘劑，衛生局表示，為利疫苗有效運用及因應疫苗預約平台預約量，將優先通知已預約民眾儘快完成疫苗接種；另因公費疫苗數量有限，用罄為止。

由於公費流感疫苗劑量不足，衛生局疫苗預約平台提供流感疫苗已暫停，針對已預約民眾也發出簡訊要求提早施打，對此，衛生局表示，由於疫苗數量有限，為發揮最大作用，請民眾盡快施打。

小兒科診所院長施勝桓指出，大S流感病逝日本消息一出，診所電話就狂響被打爆，也出現搶打疫苗的排隊人潮，前兩天接種民眾是年前的10倍，昨天上午公費疫苗也打完，只剩衛生局疫苗預約平台劑量，以及自費流感疫苗。

台中市前天與昨天施打流感疫苗達2.5萬劑。（施勝桓醫師提供）

台中市前天與昨天施打流感疫苗達2.5萬劑。（施勝桓醫師提供）

台中榮總也出現人潮搶打公費流感疫苗，昨天與對今日共接種580人，目前公費成人流感疫苗已用罄。尚有公費幼/兒童流感疫苗約50劑，提供幼/兒童接種；台中醫院公費流感疫苗也使用完畢，今天無法施打，待衛生局調撥。

衛生局提醒，民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險，近日流感疫情流行，應戴口罩、勤洗手，出現呼吸道症狀應在家休息，減少病毒傳播機會。

衛生局指出，市府規劃2月8日至23日每日17時至20時於中台灣元宵燈會園區設疫苗接種站，位於燈會主題市集區（近4號群蛇共舞燈區），仍將會提供12歲以上新冠JN.1疫苗及65歲以上13價、23價肺炎鏈球菌疫苗接種服務，提醒符合疫苗接種資格的民眾攜帶健保卡前往接種，當日於燈會疫苗接種站完成疫苗接種，可獲得燈會熱門小提燈一盞，數量有限送完為止。

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