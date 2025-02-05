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沒了！高雄公費流感疫苗全打完 「抗病毒藥劑」還有6萬多劑

2025/02/05 16:37

大S徐熙媛感染流感病毒併發肺炎在日本病逝，近日引發一波搶打流感疫苗熱潮。（圖取自shutterstock）

大S徐熙媛感染流感病毒併發肺炎在日本病逝，近日引發一波搶打流感疫苗熱潮。（圖取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕藝人大S徐熙媛感染流感病毒併發肺炎在日本病逝，近日引發一波搶打流感疫苗熱潮，高雄市衛生局今（5）日下午4點公布，高雄市113年度公費流感疫苗已全數用罄，至於確診者治療使用的公費流感抗病毒藥劑，則尚有6萬餘劑。

衛生局指出，目前正值流感流行季節，加上冷氣團發威、假日出遊，根據中央疾管署統計，全國在今年第4週類流感的就診人次為近10個流感季最高，民眾應注意個人手部衛生、口罩防護、有症狀速就醫，就可避免感染或重症風險。

高雄市113年度公費流感疫苗採購約80萬劑，自去（2024）年10月1日起開放接種，至今日將全數用罄，統計高雄市目前流感疫苗接種覆蓋率約3成、65歲以上高風險長者約5成；民眾若需接種，可另詢問各醫療院所自行採購的自費流感疫苗，一般價格約在千元不等。

此外，疾病管制署自去年12月15日起至本年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人、同事、同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，目前高雄市公費流感抗病毒藥劑尚有6萬餘劑，存量無虞，提醒有發燒等類流感症狀時，請儘速就醫，勿上班上課，並且遵照醫師處方接受抗病毒藥劑治療。

高雄市公費流感疫苗已於5日全數用罄，有流感症狀者可到613家醫療院所就診，由醫師依診斷開立流感抗病毒藥物。（高雄市衛生局提供）

高雄市公費流感疫苗已於5日全數用罄，有流感症狀者可到613家醫療院所就診，由醫師依診斷開立流感抗病毒藥物。（高雄市衛生局提供）

公費流感抗病毒藥物使用對象。（高雄市衛生局提供）

公費流感抗病毒藥物使用對象。（高雄市衛生局提供）

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