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健康 > 杏林動態

嘉科實中與嘉義長庚辦營隊 學生探索醫療場域

2025/02/05 15:53

嘉科實中學生到嘉義長庚醫院實際體驗醫療過程。（嘉科實中提供）

嘉科實中學生到嘉義長庚醫院實際體驗醫療過程。（嘉科實中提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國立嘉科實驗高級中學（嘉科實中）為提升高中生對醫療專業的認識，與策略聯盟夥伴嘉義長庚醫院於寒假期間攜手舉辦「醫學體驗營」，由專業醫護團隊透過實作課程與臨床參訪，帶領學生深入醫療場域，親身體驗醫護工作的專業實務。

嘉科實中校長林怡慧說，活動由嘉義長庚醫院副院長蕭政廷、臨床技能中心主任吳宜芳醫師等帶領進行，感謝院方讓學生瞭解醫療專業，探索未來生涯興趣及培養服務人群的精神；醫師與護理師則分享個人經驗，講述臨床工作的挑戰與成就，並鼓勵學生勇敢追尋醫學夢想。

醫療營隊中，學生學習插管與電擊操作等急救技術，穿上完整隔離衣，模擬醫護人員在傳染病防治中的操作情境，親身參與實作，感受醫療人員的壓力與挑戰；學生也參訪嘉義長庚醫院的藥劑科、檢驗醫學科及護理站，學習藥物製劑流程、實驗室檢驗技術及病房照護標準作業。

學生由醫護團隊指導進行實作。（嘉科實中提供）

學生由醫護團隊指導進行實作。（嘉科實中提供）

林怡慧表示，嘉科實中與嘉義長庚醫院簽署合作備忘錄（MOU），雙方致力於深化醫學教育與臨床實務的結合，藉由長庚醫院的專業資源，打造高品質的醫學體驗課程，提供學生多元學習機會，培育未來醫療人才。

營隊學生表示，體驗營讓他們對醫療工作的價值與社會責任有更深刻的體悟，期待未來能將所學貢獻於醫療領域，回饋社會。

嘉科實中與嘉義長庚醫院開辦醫療體驗營。（嘉科實中提供）

嘉科實中與嘉義長庚醫院開辦醫療體驗營。（嘉科實中提供）

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