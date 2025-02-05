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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

搶翻天！公費流感疫苗1天用7.3萬劑 疾管署公告存量

2025/02/05 15:48

疾管署統計昨（4日）全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑。（資料照）

疾管署統計昨（4日）全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕藝人大S到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸離世，國內掀起搶打流感疫苗熱潮，繼3日接種近4萬劑後，衛福部疾管署副署長曾淑慧今（5日）表示，昨（4日）全國公費流感疫苗接種約7.3萬劑，剩餘約9萬劑。

台灣感染症醫學會理事長張峰義表示，每年流感季都會造成嚴重程度不同的疫情，我國例行於10月開放接種公費流感疫苗，現在不少國家疫情嚴重，在這個時刻搶打疫苗，其實許多該打的都打完了，剩下的疫苗非常少，呼籲「有機會打的時候就要打」。

張峰義也提到，這個時間點要找疫苗不容易，每年公費疫苗都是疾管署預先計畫採購，現在追加購買，藥廠也無法立刻供貨，而自費疫苗一樣需要藥廠事先算好數量，預先鋪貨。

張峰義坦言，流感症狀不專一，從咳嗽、流鼻水到發高燒、全身肌肉痠痛都會有，提醒更需要注意危險徵兆，包含呼吸會喘或困難、發紺、嘴唇發黑、手腳冰冷 咳痰帶血、胸痛、意識不清、血壓下降、發燒2天以上等情形，就應該盡快就醫，若是地處求診不便的地方，也要儘速使用抗病毒藥物治療，以降低病程快速惡化的風險。

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