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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

台大公費流感疫苗用罄 公告即起暫停接種

2025/02/05 15:47

臺大醫院今天發出公告，院內獲配的成人與兒童公費流感疫苗已全數用罄，即日起暫停接種服務。（翻攝自臺大醫院臉書）

臺大醫院今天發出公告，院內獲配的成人與兒童公費流感疫苗已全數用罄，即日起暫停接種服務。（翻攝自臺大醫院臉書）

〔記者邱芷柔／台北報導〕國內流感疫情持續，藝人大S因感染流感併發肺炎猝逝，掀起民眾搶打疫苗潮，台大醫院今（5日）也發出公告，院內獲配的成人與兒童公費流感疫苗已全數用罄，即日起暫停接種服務。

根據疾管署最新統計，2月3日單日公費疫苗接種量突破4萬劑，4日更攀升至7.3萬劑新高。目前，全國仍有約40萬劑各廠牌自費流感疫苗，民眾如有需求，可洽各大醫療院所。

台大醫院表示，每年皆會發出公費疫苗使用完畢的公告，今年因新聞事件影響，公告時間確實有所提前。院方目前持續供應自費疫苗，並研議再向廠商採購。

台大醫院也提醒，欲接種公費流感疫苗的民眾，可先透過地方政府衛生局網站、疾管署「流感防治一網通」、疾管家App，或撥打1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所的疫苗存量，以免白跑一趟。

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