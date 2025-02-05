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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

逆齡回春有望？Omega-3結合運動與維生素D效果佳

2025/02/05 15:24

英國國家醫療保健服務（NHS）建議民眾優先從鮭魚、鯖魚等魚類攝取Omega-3，健康成年人不必特別補充魚油。（圖取自pixabay）

英國國家醫療保健服務（NHS）建議民眾優先從鮭魚、鯖魚等魚類攝取Omega-3，健康成年人不必特別補充魚油。（圖取自pixabay）

〔記者陳成良／綜合報導〕對於年長者來說，維持健康和活力是重要的課題。一項瑞士的最新研究指出，每日補充Omega-3脂肪酸，可能有助於70歲以上健康長者延緩老化，讓生理年齡年輕約3個月。這項研究使用的Omega-3來自藻類萃取，若搭配維生素D和規律運動，效果更為顯著。

根據《衛報》報導，蘇黎世大學老年醫學專家比肖夫-費拉里（Heike Bischoff-Ferrari）團隊追蹤798名瑞士長者三年。研究運用「表觀遺傳時鐘」技術，透過DNA甲基化（DNA methylation）程度評估生理老化速度。這種隨年齡增長在DNA上累積的化學修飾，能反映組織實際衰老程度。研究成果已刊登於《自然老化》（Nature Aging）期刊。

研究將受試者分為8組，分別接受不同健康介入方案，包括每日攝取1公克藻類Omega-3、補充2000國際單位維生素D、每週進行三次30分鐘中等強度運動，以及這些措施的組合。結果顯示，單獨補充Omega-3即可延緩老化約3個月；若結合維生素D與運動，效果更顯著，不僅降低跌倒風險和感染機率分別達10%和13%，更使「衰弱前期」（pre-frailty，指出現一或二種衰弱前兆的身心衰退跡象）發生率降低39%，轉移性癌症風險大幅下降61%。

專家對研究結果評價不一。生物科技公司Altos Labs資深研究員霍瓦特（Steve Horvath）認為，這項成果為抗老化研究樹立重要典範，雖然單一介入效果有限，但群體健康效益值得關注。他樂觀預期「70歲將可能成為新世代的50歲」。

然而，艾塞克斯大學遺傳學教授沙爾克維克（Leonard Schalkwyk）持保留態度，指出目前無法確證DNA甲基化改變是可逆轉的生理時鐘機制，強調觀察到的生物標記差異不等同實際逆齡效果。

英國國家醫療保健服務（NHS）建議民眾優先從鮭魚、鯖魚等魚類攝取Omega-3，健康成年人不必特別補充魚油。專家提醒，營養補充劑雖可能對心血管病患有益，但健康人過量攝取反可能增加風險，建議諮詢醫療專業人員制定個人化保健方案。

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