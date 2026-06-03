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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

B肝用藥給付擬放寬 估3萬名患者受惠

2026/06/03 05:30

▲衛福部指出，未來將進一步推動B型肝炎治療及肝癌早期發現，希望進一步降低肝癌發生率與死亡率，朝消除病毒性肝炎目標邁進。（照片來源：shutterstock）

▲衛福部指出，未來將進一步推動B型肝炎治療及肝癌早期發現，希望進一步降低肝癌發生率與死亡率，朝消除病毒性肝炎目標邁進。（照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

台灣提前5年達成世界衛生組織（WHO）C肝消除目標，目前已提出認證申請。衛福部指出，未來將進一步推動B型肝炎治療及肝癌早期發現，希望進一步降低肝癌發生率與死亡率，朝消除病毒性肝炎目標邁進。

針對醫界長期呼籲放寬B肝抗病毒藥物健保給付條件，衛福部長石崇良表示，近年健保總額持續成長，近2年成長率達5.5%，預算相對穩定，因此已要求健保署參考國際治療指引和國內專家共識，加速檢討現行給付規範。

健保署指出，目前討論中的放寬方向，包括肝纖維化程度達F2以上、HBV DNA達2000 IU／mL以上，且ALT超過正常值1倍的慢性B肝患者，可望提早納入抗病毒藥物治療；另外，肝癌患者若檢測出血清HBV DNA，也有機會納入長期用藥給付範圍。若新方案拍板上路，預估可新增約1.7萬至3萬名患者受惠。

除了擴大治療外，衛福部也同步強化肝癌早期偵測。石崇良指出，目前針對B、C肝帶原者已透過論質計酬（P4P）計畫提供定期腹部超音波追蹤；未來將進一步研究脂肪肝、代謝症候群等非病毒性肝炎族群的肝癌風險評估模式，建立篩檢分數機制，作為未來擴大肝癌篩檢政策的重要依據，盼透過早期發現、早期治療，守護國人肝臟健康。

「肝瘤偵」進駐偏鄉 AI輔助揪出肝腫瘤

此外，肝病防治學術基金會推出「肝瘤偵」AI智慧影像系統，透過深度學習輔助超音波判讀，提高肝腫瘤辨識能力，並捐贈50套至偏鄉醫療院所。專家表示，腹部超音波仍是早期發現肝癌最重要工具，搭配AI有助提升診斷品質，落實智慧醫療與肝病早期防治。

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